Европейские города захотели бесплатно кормить «ответственных» туристов

Несколько европейских городов — Берлин, Хельсинки и Бремен — захотели ввести программы поощрения для туристов, которые хотят быть «ответственными» по отношению к климатическим изменениям и самим городам. Об этом сообщает Euronews.

Так, в Берлине рассматривают возможность ввести такую программу в следующем году. Она подразумевает скидки на входные билеты в музеи, бесплатную еду и аренду велосипедов для тех туристов, которые приезжают в столицу Германии на поезде, останавливаются на длительный срок, употребляют растительную пищу и участвуют в экологических мероприятиях.

Власти Берлина хотят использовать специальные мобильные приложения и балльную систему для реализации поощрений, а также сотрудничать с местными предприятиями.

В Хельсинки, как пишет Euronews, программа будет ориентирована, вероятно, на регенеративный туризм и проекты по восстановлению Балтийского моря. Она должна стимулировать туристов пользоваться общественным транспортом и велосипедами в обмен на бонусы в виде бесплатной еды и скидок на экскурсии.

В Бремене, где уже запустили схожую с берлинскими планами программу, для приехавших на поезде путешественников предусмотрены подарочные наборы и ваучеры от местных туристических компаний.

«Кампания была очень хорошо принята нашими гостями и вдохновила нас на дальнейшее развитие концепции, укрепляя позиции Бремена как устойчивого туристического направления. На 2026 год мы планируем еще более масштабную инициативу», — заявил Оливер Рау, управляющий директор по маркетингу и туризму в Бремене.

Euronews отмечает, что популярные горнолыжные курорты в Альпах в этом году также снизили цены на ски-пассы для тех, кто приехал на поезде.

По данным издания, при разработке этих программ европейские города опирались на опыт Копенгагена, который в прошлом году ввел поощрения для туристов, участвующих в сборе мусора и ездящих на общественном транспорте или велосипеде.