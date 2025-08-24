Европейские города захотели бесплатно кормить «ответственных» туристов

Несколько европейских городов — Берлин, Хельсинки и Бремен — захотели ввести программы поощрения для туристов, которые хотят быть «ответственными» по отношению к климатическим изменениям и самим городам. Об этом сообщает Euronews.
Так, в Берлине рассматривают возможность ввести такую программу в следующем году. Она подразумевает скидки на входные билеты в музеи, бесплатную еду и аренду велосипедов для тех туристов, которые приезжают в столицу Германии на поезде, останавливаются на длительный срок, употребляют растительную пищу и участвуют в экологических мероприятиях.
Власти Берлина хотят использовать специальные мобильные приложения и балльную систему для реализации поощрений, а также сотрудничать с местными предприятиями.
В Хельсинки, как пишет Euronews, программа будет ориентирована, вероятно, на регенеративный туризм и проекты по восстановлению Балтийского моря. Она должна стимулировать туристов пользоваться общественным транспортом и велосипедами в обмен на бонусы в виде бесплатной еды и скидок на экскурсии.
В Бремене, где уже запустили схожую с берлинскими планами программу, для приехавших на поезде путешественников предусмотрены подарочные наборы и ваучеры от местных туристических компаний.
«Кампания была очень хорошо принята нашими гостями и вдохновила нас на дальнейшее развитие концепции, укрепляя позиции Бремена как устойчивого туристического направления. На 2026 год мы планируем еще более масштабную инициативу», — заявил Оливер Рау, управляющий директор по маркетингу и туризму в Бремене.
Euronews отмечает, что популярные горнолыжные курорты в Альпах в этом году также снизили цены на ски-пассы для тех, кто приехал на поезде.
По данным издания, при разработке этих программ европейские города опирались на опыт Копенгагена, который в прошлом году ввел поощрения для туристов, участвующих в сборе мусора и ездящих на общественном транспорте или велосипеде.