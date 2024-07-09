Туристов в Копенгагене будут бесплатно кормить за уборку мусора

Совет по туризму Копенгагена объявил, что туристам будут предоставлять бесплатную еду и доступ к достопримечательностям, если во время посещения города они примут участие в «экологически чистых мероприятиях». Об этом сообщает Би-би-си.

В рамках программы, которая стартует 15 июля и продлится до 11 августа, туристам в датской столице будут предлагать вознаграждения за сбор мусора, поездки на общественном транспорте или езду на велосипеде по городу.

За эти действия туристы смогут получить бесплатные обеды, кофе, бокалы вина и аренду каяков. Совет по туризму Копенгагена утверждает, что это поможет компенсировать «экологическую нагрузку» туризма.

«Когда вы путешествуете за границу — летите ли вы в другие места или путешествуете на машине — вы загрязняете окружающую среду. Одна из вещей, которую мы можем изменить, — это заставить людей действовать более устойчиво в месте назначения», — рассказала руководитель отдела коммуникаций Совета по туризму Рикке Хольм Петерсен.

Би-би-си отмечает, что программа основана на доверии, и от туристов вряд ли потребуют подтверждение «экологического поведения». «В некоторых местах вам, возможно, придется показать фотографию, на которой вы едете на велосипеде, или ваш билет на общественный транспорт», — добавила Петерсен.

На данный момент к проекту подключились 24 организации. При этом правительство Дании не будет компенсировать музеям, кафе, барам и другим организациям расходы на участие в программе.

По данным государственной статистики, в прошлом году в Копенгагене было зарегистрировано более 12 миллионов остановок туристов на ночлег. При этом Петерсен отмечает, что в эксперименте примет участие небольшая часть гостей города.

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