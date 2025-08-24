EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ассистент режиссера умер во время съемок «Эмили в Париже»

2 минуты чтения 10:30

В Венеции во время съемок пятого сезона сериала «Эмили в Париже» умер ассистент режиссера Диего Борелла. Ему было 47 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«С глубоким прискорбием подтверждаем внезапную смерть члена съемочной группы „Эмили в Париже“», — заявили изданию в Paramount Television Studios.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

По данным итальянских изданий La Repubblica, Il Messaggero и Corriere della Sera, инцидент произошел 21 августа около 19:00 по местному времени. В тот момент съемочная группа готовилась к финальной сцене в отеле Danieli, когда Борелла внезапно потерял сознание и упал.

The Independent пишет, что медицинский персонал прибыл на место в 18:42 и пытался реанимировать пострадавшего, однако усилия оказались безрезультатными. Смерть Бореллы официально констатировали около 19:30. Причиной смерти ассистента режиссера назвали внезапную остановку сердца.

Согласно информации СМИ, после инцидента съемки пятого сезона были приостановлены. Как сообщает Il Messaggero, работа на площадке возобновилась 23 августа.

Диего Борелла был третьим помощником режиссера сериала «Эмили в Париже». До этого он долгое время работал в Лондоне, Нью-Йорке и Риме, сообщает Page Six. По данным итальянских изданий, помимо кинематографической деятельности, Борелла писал поэзию, детские рассказы и сказки.

Звезду сериала «Эмили в Париже» обвинили в эксплуатации женщин и торговле людьми
Звезду сериала «Эмили в Париже» обвинили в эксплуатации женщин и торговле людьми
У нее родилась дочь от суррогатной матери
Интернет и мемы13 минут чтения

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» запланирована на декабрь на платформе Netflix. Согласно сюжету, главная героиня Эмили Купер, которую играет актриса Лили Коллинз, теперь возглавляет агентство Agence Grateau в Риме. Ей предстоит справиться с профессиональными и романтическими трудностями, адаптируясь к жизни в новом городе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «переезд» героев в Италию. По его словам, Франция будет «жестко бороться» за возвращение сериала в Париж.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram