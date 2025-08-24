Ассистент режиссера умер во время съемок «Эмили в Париже»

В Венеции во время съемок пятого сезона сериала «Эмили в Париже» умер ассистент режиссера Диего Борелла. Ему было 47 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«С глубоким прискорбием подтверждаем внезапную смерть члена съемочной группы „Эмили в Париже“», — заявили изданию в Paramount Television Studios.

По данным итальянских изданий La Repubblica, Il Messaggero и Corriere della Sera, инцидент произошел 21 августа около 19:00 по местному времени. В тот момент съемочная группа готовилась к финальной сцене в отеле Danieli, когда Борелла внезапно потерял сознание и упал.

The Independent пишет, что медицинский персонал прибыл на место в 18:42 и пытался реанимировать пострадавшего, однако усилия оказались безрезультатными. Смерть Бореллы официально констатировали около 19:30. Причиной смерти ассистента режиссера назвали внезапную остановку сердца.

Согласно информации СМИ, после инцидента съемки пятого сезона были приостановлены. Как сообщает Il Messaggero, работа на площадке возобновилась 23 августа.

Диего Борелла был третьим помощником режиссера сериала «Эмили в Париже». До этого он долгое время работал в Лондоне, Нью-Йорке и Риме, сообщает Page Six. По данным итальянских изданий, помимо кинематографической деятельности, Борелла писал поэзию, детские рассказы и сказки.

Премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже» запланирована на декабрь на платформе Netflix. Согласно сюжету, главная героиня Эмили Купер, которую играет актриса Лили Коллинз, теперь возглавляет агентство Agence Grateau в Риме. Ей предстоит справиться с профессиональными и романтическими трудностями, адаптируясь к жизни в новом городе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «переезд» героев в Италию. По его словам, Франция будет «жестко бороться» за возвращение сериала в Париж.