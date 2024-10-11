Макрон пообещал вернуть «Эмили в Париже» в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно прокомментировал сообщения о переезде популярного сериала «Эмили в Париже», выходящего на стриминговой платформе Netflix, в Рим. Как пишет CNN, ранее создатели сериала сообщили, что в конце четвертого сезона его главные герои отправятся в столицу Италии.

Макрон заверил, что Франция будет «жестко бороться» за то, чтобы события сериала продолжали развиваться в этой стране. «Мы попросим их остаться в Париже. “Эмили в Париже” в Риме — это какая-то бессмыслица», — сказал французский президент.

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В ответ мэр Рима Роберто Гуальтьери предложил Макрону не вмешиваться. «Дорогой Эммануэль Макрон, не волнуйтесь: Эмили хорошо проводит время в Риме. И сердцу не прикажешь, позвольте ей выбрать самой», — написал он на своей странице в соцсети X.

Позже в интервью Hollywood Reporter Гуальтьери добавил: «Неужели у президента Макрона нет более важных дел?!» «Я хотел бы верить или хотя бы надеяться, что Макрон пошутил, потому что он должен знать, что международная компания, така как Netflix, не подчиняется приказам глав государств и не принимает решений под давлением», — сказал мэр итальянской столицы.

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Сюжет сериала «Эмили в Париже» развивается вокруг 20-летней американки Эмили Купер, которую играет актриса Лили Коллинз. Она переезжает из Чикаго в Париж и наслаждается красивой жизнью во французской столице. Сериал входит в число лидеров по просмотрам на Netflix и стриминговая платформа решила продлить его на пятый сезон, события которого будут происходить в Риме.

Макрон известен как давний поклонник «Эмили в Париже», а его жена Бриджит исполнила в сериале камео (появилась в эпизодической роли самой себя).