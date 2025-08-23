EN
Тренд на сладкие ароматы связали с препаратами для похудения

2 минуты чтения 16:43

В мире растет популярность так называемых «гурманских ароматов» — парфюмов с нотами ванили, карамели, печенья и других сладостей. По мнению экспертов, это может быть связано с активным приемом препаратов для похудения, подавляющих аппетит. Об этом пишет The Guardian.

Сладкие ароматы стали особенно востребованными в последние три года. По данным маркетинговой компании Mintel, только за прошлый год количество выпущенных на рынок парфюмов с сахарными и десертными нотами увеличилось на 24%. 

Эксперты обратили внимание, что популярность таких ароматов растет наряду с увеличением спроса на препараты GLP-1, такие как Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Теперь, чтобы учитывать новые потребности потребителей, бренды включают «гурманские ароматы» в линейку своей продукции. 

«Потребители стремятся оставаться в форме, наслаждаясь при этом роскошными ароматами, вдохновленными запахами еды», — сказала глобальный аналитик по красоте в Mintel Клотильда Драпе.

По словам участников рынка, сладкие ароматы сейчас также популярны среди представителей поколения Z. Так, согласно данным американской исследовательской компании Spate, количество поисковых запросов по ключевому слову «гурманские ароматы» в Google и TikTok с 2023 года ежегодно растет на 170%.

Автор материалов о парфюмерии на сайте We Wear Perfume Аманда Карр отмечает, что зумеров привлекает в таких парфюмах не только «вкусный» аромат, но и их стойкость, а также относительно доступная цена.

«Это как свежеиспеченный торт или сладкое лакомство. Людям, которые только начинают знакомиться с ароматами, очень легко понять такие запахи», — объясняет она.

Кроме того, зумеров цепляют привлекательные флаконы, которые часто выполнены в «съедобном» дизайне, напоминающем десерты или шоколад.

Одним из ярких примеров стала линейка от певицы Сабрины Карпентер, которая в апреле выпустила аромат Me Espresso. Он описывается как сладкий холодный кофе в ольфакторной форме с нотами эспрессо, печенья и взбитых сливок. В парфюмерной коллекции бренда также представлены Sweet Tooth, Caramel Dream и Cherry Baby, которые оформлены в виде шоколадных батончиков.

