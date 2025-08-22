Заморозку яйцеклеток за счет работодателя назвали формой давления на женщин

В корпоративных соцпакетах все чаще появляется новая льгота — компенсация процедуры заморозки яйцеклеток. Колумнист Financial Times Камилла Кавендиш считает, что такой корпоративный бонус можно назвать одним из способов скрытого контроля над женским телом.

Идея проводить криоконсервацию яйцеклеток за счет работодателя возникла в Кремниевой долине около десяти лет назад. Это произошло после того, как Американское общество репродуктивной медицины сняло с криоконсервации статус «экспериментальной процедуры», напоминает журналистка. По ее словам, тогда крупные компании — такие как Google и Facebook — включили ее в свои программы вместе с оплатой процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и отпуска для лечения бесплодия. Позже к ним присоединился европейский бизнес, от Merck в Швейцарии до Amazon в Испании и Centrica в Великобритании.

По словам Кавендиш, работодатели объясняют это желанием снять табу с темы бесплодия и поддержать развитие женщин, которые могут намеренно откладывать рождение детей ради продвижения по карьерной лестнице. И, действительно, сотрудницы нередко воспринимают эту опцию положительно, особенно учитывая высокую стоимость процедуры и снижение качества яйцеклеток с возрастом, отмечает автор статьи. Однако эксперты предупреждают, что заморозку нельзя рассматривать как «страховку».

Журналистка приводит статистику, согласно которой вероятность успеха при использовании замороженных яйцеклеток редко превышает 30%. Риски связаны с количеством полученного материала и возрастом женщины на момент процедуры. При этом, как отмечают ее собеседники из юридической среды, подобные льготы могут оказывать «моральное давление» на сотрудниц и даже формировать зависимость от работодателя, если контракт требует вернуть деньги при скором увольнении.

Как ранее сообщало издание Би-би-си, многие клиники в Великобритании не дают пациенткам полной информации о перспективах использования замороженного материала. Сайты указывают высокие показатели «успешной разморозки», но не уточняют реальные шансы на рождение ребенка. Также пациенты нередко сталкиваются с дополнительными расходами на хранение биоматериала, страховку и ЭКО.

Критики называют подобные программы «очередным способом контроля над женским телом, замаскированным под бонус». По их мнению, компании должны сосредоточиться на других мерах равенства — таких как оплачиваемый декретный отпуск и гибкий график, а не перекладывать ответственность на медицинские технологии с непредсказуемым результатом, резюмирует Кавендиш.