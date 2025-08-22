СМИ: Трамп уволил высокопоставленного эксперта ЦРУ по России

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала допуск к секретной информации высокопоставленной сотрудницы ЦРУ, которая работала в американских спецслужбах 20 лет и считалась одним из лучших экспертов по России. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По данным журнала, в 2016 году эта сотрудница занимала пост главного разведчика США по России и Евразии и руководила подготовкой доклада о российском вмешательстве в выборы, которые закончились победой Дональда Трампа. Позднее она стала курировала операции и аналитику ЦРУ, связанные с Россией и бывшими советскими странами.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

The Economist стало известно, что 19 августа Габбард лишила допуска к гостайне эту сотрудницу, а также еще 36 действующих и бывших служащих, обвинив их в «измене присяге Конституции». Уволенная эксперт по России курировала сотни аналитиков и других сотрудников и уже приближалась к пенсионному возрасту, пишет издание.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Пфайффер, которого лишили доступа к гостайне 20 января, в день инаугурации Трампа, сказал журналистам, что потеря допуска означает конец карьеры. По его словам, многие бывшие агенты спецслужб пользуются допусками после выхода на пенсию, потому что это помогает им в работе — например, в консалтинговых компаниях. Он подчеркнул, что допуск выдают даже уборщикам в зданиях, принадлежащих спецслужбам.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Анонимный собеседник The Economist сообщил, что действия администрации Трампа вызывают тревогу у действующих и бывших сотрудников. «Кто теперь захочет заниматься каким-то спорным вопросом или рисковать, высказывая аналитические предположения? Одно дело — говорить правду власть имущим в абстрактном плане, и совсем другое — когда на карту поставлены твоя карьера и благосостояние твоей семьи», — заявил он.

Ранее Уильям Бернс, возглавлявший ЦРУ при прошлом президенте США Джо Байдене, заявил, что при Трампе его страна занимается «стратегическим самоподрывом», разрушая ключевые институты и ослабляя свои позиции в мире. Он считает, что это помогает России и Китаю, и пишет, что в Кремле и Пекине из-за этого должен быть «слышен звон бокалов с шампанским».