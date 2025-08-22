СМИ рассказали о самых удивительных случаях спасения в авиакатастрофах

В минувшем июне одним из самых обсуждаемых событий стала авиакатастрофа в Индии, в которой погибли более 200 человек, но один — выжил, выбравшись через сломанный люк. По следам этой историй Reuters в своем спецпроекте анализирует другие случаи спасения в авиакатастрофах и пытается найти закономерности.

По данным агентства, всего за последние десятилетия произошло почти 600 катастроф с пассажирскими рейсами, где на борту находились более 50 человек. В 20 случаях выживал только один человек. Бывали и ситуации, когда спасались несколько пассажиров, но доля уцелевших не превышала 1%.

Так, в 2009 году 12-летняя Бахия Бакария оказалась единственной выжившей после падения Airbus A310 авиакомпании Yemenia Airways в Индийский океан. Девочку нашли спустя девять часов после катастрофы, она держалась за обломки самолета. Несмотря на травмы, ребенок был в сознании и позже вспоминал, что его выбросило в море в момент удара.

Год спустя в Ливии произошла трагедия с Airbus A330 авиакомпании Afriqiyah Airways. Самолет задел линии электропередачи и рухнул недалеко от Триполи. Из 104 человек на борту выжил только девятилетний мальчик из Нидерландов. Он получил переломы ног и перенес тяжелую операцию.

В 2018 году Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился вскоре после взлета в Гаване. Из обломков спасатели достали живыми четырех пассажиров, но лишь один выжил после длительного лечения. Следователи отмечали, что сила удара и пожар сделали спасение почти невозможным для большинства.

В декабре 2024 года при аварийной посадке Boeing 737 в южнокорейском Муане выжили лишь два бортпроводника. Они находились на откидных креслах в хвостовой части, и это оказался единственный уцелевший фрагмент фюзеляжа. А в 2003 году в Алжире солдат выжил в катастрофе Boeing 737 лишь потому, что не пристегнул ремень безопасности — его выбросило наружу из разрушившегося корпуса.

Такие истории Reuters называет редкими, но не уникальными. Эксперты проанализировали каждый случай, чтобы понять, как повысить шансы на спасение в терпящем катастрофу лайнере, но никакие закономерности выявить не удалось. Они пришли к выводу, что «безопасного кресла» в самолете не существует. Выжившие оказывались в самых разных местах — от кабины пилотов до кресел в хвосте. Исход зависит от множества факторов: силы удара, конструкции фюзеляжа, наличия пожара, а порой и чистой случайности, говорится в публикации.