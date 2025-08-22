EN
Россиянин рассказал о попытках спецслужб Таиланда обвинить его в шпионаже в пользу Камбоджи

2 минуты чтения 09:15 | Обновлено: 09:17

Российский видеоблогер Тимур Збарский, недавно депортированный из Таиланда, заявил, что сотрудники тайских спецслужб добивались от него признания в шпионаже в пользу Камбоджи. Об этом сообщает РИА «Новости». 

По словам Збарского, его остановили 31 июля в национальном парке, расположенном вблизи таиландско-камбоджийской границы. Оказалось, что в это время парк был закрыт для посещения из-за напряженности на границе с Камбоджей, однако Збарский утверждал, что не видел предупреждений об этом на английском языке. Сначала мужчину оштрафовали за нарушение правил посещения охраняемой территории, но позже его заподозрили в разведдеятельности.

«Меня допрашивали по-русски тайцы, учившиеся в России, утверждая, что я состою в ЧВК «Вагнер» и вел на территории пограничной зоны Таиланда разведку целей для камбоджийской артиллерии», — рассказал Збарский, отметив, что его задержали после двух поездок к таиландско-камбоджийской границе.

Блогер также добавил, что его положение усугубилось после того, как тайские силовики обнаружили в его телефоне старые фотографии в военной форме, которые вызвали у них большой интерес.

«Мужчина жестко говорил по-русски: ты из «Вагнера», ты наемник. В его глазах прямо читалось, что в том, что касается меня, он уже все для себя решил. И он, и его напарница были совершенно уверены, что я из ЧВК «Вагнер» и выполнял в таиландской погранзоне задания камбоджийской разведки», — вспоминает Збарский. 

После того, как россиянин отверг все обвинения, его отвезли в Бангкок в Центр временного содержания иммиграционной полиции, а 13 августа депортировали в Россию. Таиландскую визу блогеру аннулировали, но не предъявили никаких обвинений.

Збарский окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище РВСН и пять лет проходил службу в российской армии, уволившись в запас в звании капитана в 2003 году, пишет агентство. После ухода из армии он восемь лет работал в сфере торговли в разных регионах России. В 2011 году переехал в Таиланд, где занялся фридайвингом и видеосъемкой. Позднее начал вести видеоблог, посвященный местным достопримечательностям и туристическим маршрутам. 

