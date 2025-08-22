Президент Азербайджана предупредил об угрозе войны «в любой момент»

Азербайджан должен находится в постоянной готовности к войне. Об этом, как пишет Adalet, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши Вооруженные силы», — сказал Алиев.

При этом глава Азербайджана рассказал, что после второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году численность азербайджанских подразделений выросла «на тысячи». Кроме того, по его словам, Азербайджан уже получил «самые современные» беспилотники и заключил контракты «на новые боевые самолеты», а также модернизировал имеющиеся.

«Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Однако эта кровавая история никогда не должна изгладиться из нашей памяти, мы не должны обманываться сладкими речами, мы должны быть бдительны», — сказал Алиев после краткого рассказа об армянской оккупации Нагорного Карабаха.

Эти заявления Алиев сделал выступая перед людьми, которые переехали в один из жилых комплексов Кельбаджара — так называется горный район на западе страны, расположенные между Нагорным Карабахом и Арменией.

В 1993 году во время первой Карабахской войны Кельбаджар, населенный в основном азербайджанцами, был занят армянскими силами. После этого все азербайджанское население этого района бежало, бросив свои дома. С тех пор Кельбаджар почти 30 лет находился под контролем Армении и был заселен армянскими переселенцами.

В 2020 году по итогам второй Карабахской войны Азербайджан восстановил контроль над Кельбаджаром.