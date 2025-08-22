Площадь лесных пожаров в ЕС почти в четыре раза превысила площадь Москвы

Европейский союз переживает самый тяжелый сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), утром 22 августа, общая выгоревшая площадь превысила один миллион гектаров, обратило внимание издание Politico.

Так, с начала года огнем было уничтожено 1 018 944 гектара, что почти в четыре раза превышает площадь Москвы. Издание отмечает, что это первый случай, когда в ЕС зафиксирована столь масштабная площадь возгораний с момента начала ведения статистики EFFIS в 2006 году.

Почти две трети потерь пришлись на период после 5 августа, когда EFFIS фиксировала всего 380 тысяч гектаров выгоревшей территории. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове.

Согласно статистике, в Испании сгорело более 400 тысяч гектаров земель, а в значительно меньшей по площади Португалии огонь охватил свыше 270 тысяч гектаров — это около 3% территории страны. По данным испанского правительства, этот сезон стал самым разрушительным с 1994 года — с начала ведения официальной статистики в 1960-х годах.

Издание пишет, что в последние недели обе страны переживали аномальную жару, которая высушила леса и превратила весь полуостров в потенциальный очаг пожаров. Изменение климата усугубляет ситуацию, вызывая все более частые и интенсивные волны жары и засухи.

Тем временем ученые отмечают, что главной причиной масштабных пожаров в Испании и Португалии может быть избыток легко воспламеняющейся растительности на заброшенных землях и недостаточная работа властей по предотвращению возгораний. На этой неделе специальный прокурор Испании по экологическим вопросам начал расследование из-за отсутствия планов по предотвращению пожаров.

Лесные пожары также опасны тем, что выделяют огромное количество углекислого газа, способствующего глобальному потеплению. Согласно данным EFFIS, в этом году ЕС может установить новый рекорд и по уровню загрязнения воздуха, связанного с пожарами.

Ранее ученые предупреждали, что из-за глобального потепления средиземноморское лето становится с каждым годом все жарче и суше, что приводит к более продолжительным и интенсивным сезонам лесных пожаров. В августе сообщалось, что температура воздуха в некоторых европейских регионах превысила 40 градусов по Цельсию.



