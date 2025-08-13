Юг Европы охватили лесные пожары

Температура воздуха в некоторых регионах Италии, Франции, Испании, Португалии и на Балканах уже превысила 40 градусов по Цельсию. По данным Би-би-си, аномальная жара спровоцировала лесные пожары и стала причиной гибели одного ребенка и двух взрослых.

Испанская метеослужба Aemet предупредила жителей Севильи и Кордовы, что жара будет усиливаться — температура воздуха может достичь 44 градусов по Цельсию. Жара привела к пожарам, из-за которых недалеко от Мадрида погиб сотрудник конного центра. «Мы находимся в зоне крайнего риска лесных пожаров. Пожалуйста, будьте очень осторожны», — написал в соцсети Х премьер-министр Испании Педро Санчес.

Всего к тушениям пожаров привлекли около 1000 спасателей. В разных регионах страны уже эвакуировали шесть тысяч человек.

Португалию из-за аномальной жары тоже охватили лесные пожары, которые тушат более 1300 пожарных и 14 самолетов. Жителям прогнозируют повышение температуры воздуха до 44 градусов.

В Италии тепловой удар убил четырехлетнего мальчика из Сардинии. Спасатели доставили его в больницу Рима на вертолете, однако врачи не смогли спасти ему жизнь — ребенок умер от серьезного повреждения мозга.

Власти объявили красный уровень опасности из‑за жары в нескольких итальянских городах, включая Рим, Милан и Флоренцию.

Во Франции тем временем местные больницы готовятся к последствиям второй волны жары за последние несколько недель. Почти три четверти страны ожидают повышения температуры воздуха до 40 градусов. В начале августа глобальное потепление и засуха спровоцировали масштабные лесные пожары на юге страны, в результате которых погибла женщина. Премьер-министр Франсуа Байру назвал происходящее «катастрофой беспрецедентного масштаба».

Лесные пожары вспыхнули и в Греции, где огонь охватил более 150 очагов по всей стране. Сильные ветры усугубляют ситуацию, почти пять тысяч пожарных и десятки самолетов задействованы для тушения пламени. Массовая эвакуация проводится на туристическом острове Закинф и в западной Ахайе, где огонь уничтожил дома, автомобили и предприятия.

По данным издания, тушение пожаров в Черногории обернулось трагедией. Один пожарный погиб, другой получил серьезные травмы из-за падения водяной цистерны вблизи столицы Подгорицы.

Ученые тем временем предупреждают, что из-за глобального потепления средиземноморское лето становятся с каждым годом более жарким и сухим, что приводит к более продолжительным и интенсивным сезонам лесных пожаров.



