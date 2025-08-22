СМИ назвали победителей гонки супероружия

В мире началась гонка по разработке гиперзвуковых ракет, чья скорость более чем в пять раз превышает скорость звука, пишет Би-би-си. Военные аналитики отмечают, что такое оружие очень сложно перехватить.

Эксперт по национальной безопасности в британском аналитическом центре «Совет по геостратегии» Уильям Фрир рассказал, что разрушительная сила этих ракет не сильно отличается от сверхзвуковых и крылатых ракет. «Их отличие заключается в сложности обнаружения, отслеживания и перехвата», — объяснил он.

По данным Би-би-си, лидером в области гиперзвуковых ракет является Китай, второе место занимает Россия, а за ними следуют США. Великобритания только разрабатывает такой тип оружия и проводит испытания.

Самой быстрой ракетой считается российская ракета «Авангард», которая, предположительно, развивает может развить скорость около 33 тысяч километров в час (27 Махов).

Фрир объясняет лидерство России и Китая области гиперзвуковых ракет тем, что эти страны начали много инвестировать в это направление еще несколько лет назад. Многие западные страны занимались проблемами внутреннего терроризма и войн с повстанцами за рубежом, а перспектива прямого столкновения с равноправным противником казалась им слишком отдаленной.

«Я считаю, что китайские программы по созданию гиперзвуковых ракет впечатляют и вызывают беспокойство. Что касается россиян, то мы, вероятно, должны быть гораздо более осторожными в отношении их заявлений», — сказал Фрир.

В ноябре прошлого года Россия ударила по украинскому Днепру баллистической ракетой «Орешник». Украина заявила, что ракета летела со скоростью 11 Махов, Владимир Путин сообщил о скорости 10 Махов.