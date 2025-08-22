У критиковавшего Трампа экс-советника прошли обыски

ФБР пришло с обыском в дом к Джону Болтону, бывшему советнику Дональда Трампа по нацбезопасности, который ранее неоднократно критиковал президента США. По данным The New York Post, обыски прошли в рамках расследования, связанного с секретными документами.

Как пишет издание, агенты ФБР приехали к Болтону в семь утра по приказу директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети Х он опубликовал пост: «НИКТО не выше закона. Агенты ФБР на миссии». В нем не упоминается Болтон, однако сообщение репостнул аккаунт Белого дома, а СМИ связали его с обыском.

Отмечается, что Болтон пока не был арестован и не обвиняется в совершении каких-либо преступлений. Агенты ФБР также приехали в офис Болтона в Вашингтоне, но не смогли туда попасть, пока судья не подписал ордер.

«Он не умный парень, но, возможно, очень непатриотичный. Мы это выясним», — заявил Дональд Трамп и добавил, что считает своего бывшего советника «настоящим мерзавцем». По словам президента США, он узнал об обысках из новостей.

Как пишет NYP, расследование в отношении Болтона было открыто еще в 2020 году. Тогда его заподозрили в разглашении секретных сведений в книге «Комната, где это произошло». Позже администрация Бадена закрыла расследование «по политическим причинам». По словам источника издания, следователи считают, что это решение могло быть мотивировано политической оппозицией бывшего советника Трампу.

Неназванные американские чиновники рассказали NYP, что теперь расследование переросло в «более масштабное расследование утечки секретной информации, которое распространилось и на администрацию Байдена».

Associated Press пишет, что бывший посол США в Чехии и юридический советник демократов во время первого импичмента Трампа Норм Эйзен назвал обыски в доме и офисе Болтона «явным актом запугивания».

«Подобный налет на дом известного критика является нападением на основополагающее право американцев на несогласие с правительством», — заявил Эйзен.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил NBC, что обыски не связаны с критикой Болтона в адрес Трампа. По его словам, расследование находится на ранней стадии и будет продолжаться.