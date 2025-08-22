СМИ попытались найти безопасные места в самолете

Агентство Reuters подготовило спецпроект о выживших в авиакатастрофах. Журналисты проанализировали порядка 1400 крушений самолетов, в которых людям удавалось спастись, несмотря на минимальные шансы. Они пытались найти закономерности и понять, существуют ли наиболее безопасные места.

Поводом для этого исследования стала история спасения британца Вишвашкумара Рамеша после крушения лайнера Air India Dreamliner в июне этого года. Тогда погибли более 200 человек, но он выжил. Рамеш, сидевший в передней части самолета, на месте 11А рядом с аварийным выходом, смог выбраться через люк, получив лишь незначительные травмы. По информации Reuters, шанс выжить для него был равен 0,4% — это самый низкий показатель среди всех авиакатастроф с выжившими, отмечает агентство.

Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось В крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии спасся лишь один человек. Рассказываем о тех, кому так же повезло в прошлом Мир 12 минут чтения

Журналисты сравнивают этот случай с другими трагедиями, в которых выжившие оказались исключениями. Так, в 2009 году 12-летняя Бахия Бакари уцелела после падения Airbus A310 авиакомпании Yemenia Airways у берегов КоморскихВыжившие в авиакатастрофах — как им это удалось островов. Девочка держалась за обломок самолета в воде около девяти часов, пока ее не спасли рыбаки. Бакари сидела в хвостовой части самолета. Ее шанс, согласно данным издания, составлял 0,7%.

В некоторых катастрофах спастись удавалось нескольким люди. Так, в 2020 году в Пакистане Airbus A320 компании Pakistan International Airlines рухнул на густонаселенный район города Карачи при повторной попытке посадки. Из более чем сотни пассажиров тогда выжили только двое — оба сидели в центральной части самолета, перед крылом. А в декабре 2024 года при аварийной посадке Boeing 737 в южнокорейском Муане уцелели лишь два бортпроводника. Они занимали откидные кресла в хвостовой части, и это оказался единственный неразрушенный целиком фрагмент фюзеляжа.

В 2015 году журнал TIME проанализировал данные о крушениях от Федеральное управления гражданской авиации США и пришел к выводу, что у пассажиров, сидящих ближе к хвосту самолета, вероятность выжить выше. Этот материал широко цитировали.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Журналисты Reuters провели свежее исследование и опровергли эту теорию. Их анализ показал, что места в самолете, которые занимали выжившие люди, распределены по всему салону — от кабины пилотов до хвостовых кресел. А в одном из случаев выжил мужчина, не пристегнувший ремень безопасности, — его выбросило ударом из разрушенного фюзеляжа.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что универсального безопасного места в салоне самолета не существует. На исход влияют десятки факторов: угол удара, скорость самолета, расположение аварийных выходов и даже случайные обстоятельства.