Мужчина заразился чумой в США

В США жителю штата Калифорния диагностировали чуму. По предварительным данным Департамента здравоохранения, мужчина заразился после укуса инфицированной блохи во время отдыха на природе. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что житель округа Эль-Дорадо отправился на отдых в район Саут-Лейк-Тахо, где, предположительно, и произошло заражение. Сейчас пациент проходит лечение дома под наблюдением врачей.

«Чума естественным образом присутствует во многих частях Калифорнии, включая высокогорные районы округа Эльдорадо. Важно, чтобы люди соблюдали меры предосторожности как для себя, так и для своих домашних животных во время пребывания на открытом воздухе. Особенно во время прогулок, походов и кемпинге в местах, где обитают дикие грызуны», — заявил исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения округа Эльдорадо Кайл Флифлет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заболевания чумой у людей. Большинство из них, как отмечается, приходится на сельские районы в западной части США. Согласно информации властей округа Эль-Дорадо, до нынешнего случая последний подтвержденный случай заражения в этом регионе был зафиксирован еще в 2020 году.

В июле власти округа Коконино в штате Аризона сообщили о первом за последние 17 лет летальном случае, вызванном пневмонической чумой — редкой, но крайне опасной формой инфекции, вызываемой бактерией Yersinia pestis. Причины заражения не сообщались, однако в 2007 году аналогичный инцидент был связан с контактом человека с мертвым животным, инфицированным чумой, писал Би-би-си.

Отмечалось, что в отличие от более распространенной бубонной формы, которая передается преимущественно через укусы зараженных блох, пневмоническая форма поражает легкие и может распространяться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Это самая тяжелая разновидность заболевания, уточняло издание.