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Мир

Человек умер от чумы в США

2 минуты чтения 14:45 | Обновлено: 14:50

Житель американского штата Аризона скончался от пневмонической чумы, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявления местных властей. Это первый смертельный случай заболевания в округе Коконино за последние 17 лет. Причины заражения пока не уточняются, однако в 2007 году аналогичный случай был связан с контактом человека с мертвым животным, инфицированным чумой.

Пневмоническая чума — редкая, но опасная форма инфекции, вызываемой бактерией Yersinia pestis. В отличие от более распространенной бубонной формы, передающейся через укусы инфицированных блох, пневмоническая форма поражает легкие и может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Она считается самой тяжелой разновидностью заболевания, уточняет Би-би-си.

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Представители департамента здравоохранения округа Коконино отметили, что риск для населения остается низким. «Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким умершего. В знак уважения к их частной жизни подробности случая разглашаться не будут», — заявила председатель совета округа Патрис Хорстман.

По информации Би-би-си, симптомы чумы обычно проявляются в течение двух-восьми дней после заражения. У больных наблюдаются высокая температура, озноб, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов. В случае пневмонической формы также возможны кашель, боль в груди и затрудненное дыхание.

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В России последний случай заражения человека чумой был зарегистрирован в 2016 году. Диагноз «бубонная чума» тогда поставили 10-летнему мальчику, который заразился при разделки тушки инфицированного сурка. Ребенка удалось вылечить.

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