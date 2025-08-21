В Таиланде россиянина унесло волной в море

Полиция Таиланда обнаружила тело россиянина, которого в ночь на 21 августа унесло волной в море. Об этом сообщает новостной портал Phuket News.

По его данным, тело 35-летнего Дениса Коненкова было найдено выброшенным на берег в северной части пляжа Найтон около 15:00 по местному времени (11:00 по мск).

Российские дипломаты пока официально не комментировали эту информацию. РБК пишет, что направил запрос в Генконсульство России в Пхукете.

Ранее The Thaiger со ссылкой на силовиков сообщило, что Коненков вместе со своей девушкой, 24-летней Камилой Шариповой, отдыхал на уединенном участке побережья между пляжами Банана-Бич и Най Тонг в северной части Пхукета. После полуночи они пошли купаться, когда в какой-то момент на них обрушилась сильная волна и унесла мужчину в море. Выбраться на берег смогла только Шарипова.

Лейтенант полиции Супхон Муангкхай рассказал, что получил сообщение о происшествии около 1:10 ночи, после чего сообщил об этом начальнику полиции Сакху полковнику Салану Сантисасанакулу. На место были направлены спасательные службы, однако из-за сильных волн и плохой видимости ночные поиски пришлось приостановить.

С рассветом операция возобновилась в полном составе. Сообщалось, что водолазы, спасательные катера и команды фонда Kusoldharm Phuket обследовали побережье и акваторию в районе исчезновения. В течение дня поиски продолжались, однако надежда властей на то, что Коненкова удастся найти живым, стремительно угасала, отмечает издание.

Сообщается, что инцидент обострил вопрос безопасности на пляжах Пхукета, особенно в сезон муссонов, когда сильные подводные течения и высокие волны могут возникать неожиданно и представлять серьезную угрозу для купающихся. Так, накануне, 20 августа, на пляже Ката произошел аналогичный случай. По данным издания, двоих туристов унесло волной, однако их смогли вытащить на берег местные жители. Один из них умер до приезда медиков, второго госпитализировали в критическом состоянии.