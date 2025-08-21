EN
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем

2 минуты чтения 22:41 21 августа

Государственная почтовая служба Дании PostNord Danmark к концу 2025 года прекратит доставку бумажных писем и тем самым завершит четырехвековую историю почтовой корреспонденции. Об этом сообщает Би-би-си. 

Причиной такого решения стало резкое сокращение объемов бумажных писем. По данным PostNord, с 2000 года их количество снизилось более чем на 90% — с 1,4 миллиарда до 110 миллионов в 2023 году. Как рассказал изданию глава почтовой службы Ким Педерсен, в среднем датчане получают всего одно письмо в месяц.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Мир11 минут чтения

На фоне падения спроса PostNord объявила о сокращении 2200 рабочих мест в подразделении по доставке писем. Вместо этого компания намерена сосредоточиться на логистике посылок — для этого планируется создать 700 новых вакансий. Уже сейчас PostNord инвестирует средства в автоматизацию сортировки, а с улиц датских городов убирают около 1500 красных почтовых ящиков.

По уровню цифровизации Дания сегодня уступает только Южной Корее. Как пишет Би-би-си, местные власти более десяти лет назад приняли политику «цифровизации по умолчанию» и отправляют официальные письма жителям в электронном виде. 

Похожим образом ситуация развивается и в других странах Европы и в США. По данным издания, пока приверженность бумажной корреспонденции демонстрируют Германия и Швейцария, но и там объемы писем сокращаются. Собеседники Би-би-си полагают, что за Данией упразднять почтовые службы будут и другие члены ЕС.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Ранее СМИ писали о Японии, которая, напротив, сильно отстает по темпам цифровизации, несмотря на то, что считается одной из самых технологически развитых стран мира. Там до недавнего времени продолжали пользоваться факсами, дискетами и именными печатями вместо подписи. Во время пандемии Covid-19 японские государственные органы оказались не в состоянии справиться с нагрузкой, в частности, из-за дефицита цифровых инструментов.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
