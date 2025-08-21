Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем

Государственная почтовая служба Дании PostNord Danmark к концу 2025 года прекратит доставку бумажных писем и тем самым завершит четырехвековую историю почтовой корреспонденции. Об этом сообщает Би-би-си.

Причиной такого решения стало резкое сокращение объемов бумажных писем. По данным PostNord, с 2000 года их количество снизилось более чем на 90% — с 1,4 миллиарда до 110 миллионов в 2023 году. Как рассказал изданию глава почтовой службы Ким Педерсен, в среднем датчане получают всего одно письмо в месяц.

На фоне падения спроса PostNord объявила о сокращении 2200 рабочих мест в подразделении по доставке писем. Вместо этого компания намерена сосредоточиться на логистике посылок — для этого планируется создать 700 новых вакансий. Уже сейчас PostNord инвестирует средства в автоматизацию сортировки, а с улиц датских городов убирают около 1500 красных почтовых ящиков.

По уровню цифровизации Дания сегодня уступает только Южной Корее. Как пишет Би-би-си, местные власти более десяти лет назад приняли политику «цифровизации по умолчанию» и отправляют официальные письма жителям в электронном виде.

Похожим образом ситуация развивается и в других странах Европы и в США. По данным издания, пока приверженность бумажной корреспонденции демонстрируют Германия и Швейцария, но и там объемы писем сокращаются. Собеседники Би-би-си полагают, что за Данией упразднять почтовые службы будут и другие члены ЕС.

Ранее СМИ писали о Японии, которая, напротив, сильно отстает по темпам цифровизации, несмотря на то, что считается одной из самых технологически развитых стран мира. Там до недавнего времени продолжали пользоваться факсами, дискетами и именными печатями вместо подписи. Во время пандемии Covid-19 японские государственные органы оказались не в состоянии справиться с нагрузкой, в частности, из-за дефицита цифровых инструментов.