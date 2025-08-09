EN
В числе сильно отстающих по цифровизации стран оказалась Япония

2 минуты чтения 18:26 | Обновлено: 18:27

В стране, которая у многих ассоциируется с роботами, скоростными поездами и высокими технологиями, до недавнего времени продолжали массово пользоваться факсами, дискетами и именными печатями вместо подписи. О том, почему в технологичной Японии десятилетиями сохранялись пережитки прошлого, пишет CNN.

Как сообщает издание, серьезное отставание Японии стало очевидным во время пандемии Covid-19. Государственные и местные органы тогда оказались перегружены, потому что не обладали цифровыми инструментами для быстрого обмена данными. Например, сервис для больниц, позволяющий сообщать о случаях заболевания онлайн, запустили только в мае 2020 года, а до этого использовали рукописные факсы, звонки и электронную почту.

В Японии можно нанять человека для увольнения
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
Мир5 минут чтения

В числе причин этого феномена эксперты называют недостаточные инвестиции в информационные технологии, ориентацию экономики на производство оборудования, отток инженеров за рубеж, низкую цифровую грамотность чиновников и раздробленные IT-системы, говорится в публикации. Свою роль сыграли и культурные факторы — это иерархичность, медленный процесс принятия решений, старение населения и недоверие пожилых к новым технологиям.

По информации CNN, малый бизнес и частные лица не спешили менять привычные факсы на компьютеры, а для крупных организаций — банков или больниц — переход казался слишком затратным. Оцифровка требовала изменения тысяч нормативных актов, а вопрос цифровизации не был политическим приоритетом.

Только в 2021 году в Японии создали Министерство цифровой трансформации, которое занялось реформами. Ведомство отменило дискеты в госструктурах и переписало для этого более тысячи правил, оно также занялось продвижением электронных соцкарт и переходом на облачные сервисы. Однако даже в ходе цифровых инициатив возникали абсурдные ситуации, отмечает автор статьи. Так, для сбора мнений о метавселенной гражданам предлагали скачать Excel, заполнить его и отправить по e-mail, однако под давлением заменили эту схему простой онлайн-формой.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

В сфере бизнеса тоже начались изменения. По данным CNN, в связи с этим даже вырос спрос на консультантов по цифровой трансформации, так как у многих компаний просто нет собственных IT-команд. При этом отказ от факсов в государственных учреждениях вызвал сотни возражений, а традиционные печати ханко сложно отменить из-за их культурной значимости. В целом, по оценкам специалистов, при текущих темпах Япония сможет догнать часть западных стран по уровню цифровизации за пять–десять лет.

