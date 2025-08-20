В мире заканчивается миндаль

Аномальная жара и засуха в Калифорнии, на долю которой приходится 80% мирового урожая миндаля, угрожают глобальным поставкам и традиционным блюдам на его основе. Об этом пишет The Telegraph.

Одним из таких блюд является знаменитый английский тарт Бейкуэлл — кондитерское изделие из песочного теста с джемом, миндальным франжипаном и верхушкой из хлопьев миндаля. Считается, что его рецепт появился случайно еще в 1800-х годах, когда повар перепутал ингредиенты для джемовой тарталетки.

Журнал Bakery and Snacks отмечает, что из-за экстремальной жары и ухудшения качества воды в Калифорнии производители больше не могут полагаться на стабильные поставки миндаля.

«На протяжении десятилетий миндаль был надежным ингредиентом для пекарей — от франжипана (миндальный крем) в вишневом тарте Бейкуэлл до марципана в штоллене (немецкий рождественский кекс). Но в 2025 году эта уверенность пошатнулась. Цены стали нестабильными, поставки — нерегулярными, а официальные прогнозы вызывают сомнения. Когда такой важный ингредиент, как миндаль, становится дефицитным, в первую очередь страдают традиционные продукты», — говорится в статье.

The Telegraph пишет, что из-за дефицита некоторые производители уже начали выпускать тарт Бейкуэлл без миндаля, заменяя его синтетическими ароматизаторами. Так, компания Macphie, производитель пищевых ингредиентов, запустила новый продукт — Cherry Bakewell Sensation. Он без миндаля, однако, по словам представителей компании, дарит «то же ощущение удовольствия», что и оригинальный тарт.

«Мы по-прежнему можем подарить вам ожидаемые впечатления — тот же аромат, баланс вкусов и насыщенность, — но с составом, который соответствует сегодняшним реалиям поставок», — подчеркнула бренд-менеджер компании Керсти Мэтьюс.

По ее словам, вишневый тарт Бейкуэлл — это не просто пирог, а часть британской культуры. «У людей есть четкое представление о том, каким должен быть его вкус и ощущения при укусе. Поэтому любые изменения в составе ингредиентов — очень чувствительная тема», — поделилась Мэтьюс.

Отмечается, что тарты Бейкуэлл получили широкую популярность в 1970-х годах благодаря компании Mr Kipling, которая по-прежнему использует настоящий миндаль в своих рецептах.



