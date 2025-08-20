EN
Квентин Тарантино рассказал о своем лучшем фильме

2 минуты чтения 17:50

Кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал в интервью подкасту The Church of Tarantino, какой свой фильм он считает самым лучшим, сообщает CNN. Издание отмечает, что Тарантино получил «Оскар» за сценарии к фильмам «Криминальное чтиво» в 1995 году и «Джанго освобожденный» в 2013, однако сам назвал другую свою картину.

Тарантино заявил, что его лучший фильм — «Бесславные ублюдки», при этом больше всего он любит свою последнюю картину «Однажды в Голливуде», вышедшую в 2019 году. «Я думаю, что “Убить Билла” — это фильм, для которого я был рожден. “Бесславные ублюдки” — мой шедевр, но “Однажды в Голливуде” — мой любимый», — добавил он.

Квентину Тарантино — 60 лет, и впереди у него последний фильм
Квентину Тарантино — 60 лет, и впереди у него последний фильм
Поздравляем и скорбим одновременно
Общество3 минуты чтения

Также Тарантино рассказал, по какой причине не выпускает «Убить Билла: Кровавое дело целиком», объединяющий обе части «Убить Билла» в 4-часовой фильм с некоторыми изменениями. По его словам, фильм «теряет ценность», когда любой человек может получить его на диске. Он призвал ждать новых показов в кинотеатрах. Gizmodo отмечает, что показы проходят редко, последний из них прошел в июле в кинотеатре Тарантино Vista в Лос-Анджелесе.

«В тот момент, когда он попадает в ваши руки, он теряет свою ценность, понимаете», — считает режиссер. «Но зато он идет в кинотеатре, и вы пришли его посмотреть, и вы получили его в лучшем виде. И нет, вы не можете одолжить его своему другу. Теперь вам придется рассказать об этом своим друзьям, и они будут вам завидовать. Такое сейчас происходит так редко, что есть что-то действительно классное в том, чтобы иметь что-то, что не находится на расстоянии одного нажатия кнопки», — добавил он.

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Тарантино объяснил, почему перестал снимать фильм «Кинокритик», который должен был стать последним в его карьере. Он сказал, что потерял интерес к этой истории, когда дописал сценарий. 

«Я был очень взволнован написанием сценария, но не был так уж воодушевлен идеей экранизации того, что я написал, когда мы перешли к предпроизводству. Отчасти потому, что я использую навыки, которые приобрел во время работы над фильмом “Однажды в Голливуде”, — рассказал 62-летний режиссер. Он отметил, что место и время действия в «Кинокритике» было бы похожим на «Однажды в Голливуде».

