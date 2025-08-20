Аудиокассеты стали вновь популярными

Любители музыки все чаще покупают ее на аудиокассетах — носителе, который в 1980-х годах заменил виниловые пластинки, а затем уступил пальму первенства в этой области компакт-дискам. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на анализирующую данные индустрии развлечений компанию Luminate.

Ее представители рассказали, что в 2023 году в США было продано более 436 тысяч аудиокассет. Телеканал отмечает, что это лишь малая толика от 440 миллионов кассет, проданных в стране в 1980-х годах. В то же время продажи аудиокассет показали кратный рост по сравнению с 2015 годом, когда было куплено чуть больше 80 тысяч таких носителей.

По словам владельца интернет-магазина Tapehead City Чарли Каплана продажи аудиокассет растут благодаря меломанам, испытывающим ностальгию, который желают более близкого знакомства с творчеством своих любимых исполнителей.

«Людям просто нравится иметь что-то, что можно держать в руках и хранить, особенно сейчас, когда музыка — просто взятый напрокат файл на телефоне», — сказал он.

В свою очередь, Luminate отмечает, что основными покупателями аудиокассет являются так называемые «суперфанаты». Так аналитики компании называют любителей музыки, которые не только слушают ее на стриминговых сервисах, но и посещают концерты, а также покупают ее на физических носителях, в том числе аудиокассетах.

По данным компании, «суперфанаты» составляют примерно пятую часть от общего числа любителей музыки в США и тратят на нее около 39 долларов в месяц, что примерно вдвое больше, чем среднестатистический американский меломан.

Возрождению популярности аудиокассет способствуют и исполнители первой величины. Так, певица Тейлор Свифт планирует выпустить новый альбом «Life of a Showgirl» не только на традиционных цифровых площадках, но и на физических носителях, таких как виниловые пластинки и аудиокассеты.

В августе западная пресса писала, что представители поколения Z все чаще отказываются от услуг музыкальных стриминговых сервисов в пользу MP3-плееров, популярность которых пришлась на конец 1990-х и начало 2000-х годов. Причиной такого поведения молодежи издания называли растущие цены на музыкальные онлайн-подписки и стремление к более экономичным и автономным способам прослушивания музыки.

За первые восемь месяцев 2024 года продажи аудиокассет на маркетплейсе Wildberries увеличились в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года года. Статистики по 2025 году пока нет.