Интернет и мемы

Зумеры начали отказываться от дорогих музыкальных подписок в пользу MP3-плееров

2 минуты чтения

Представители поколения Z все чаще отказываются от платных музыкальных подписок, таких как Spotify, в пользу MP3-плееров, популярность которых пришлась на конец 1990-х и начало 2000-х годов. Причиной становятся растущие цены на стриминговые сервисы и стремление к более экономичным и автономным способам прослушивания музыки. На это обратило внимание Daily Mail.

«Я купила себе MP3-плеер с памятью до 64 ГБ. Я могу загрузить на него 12 тысяч песен, переключать их без ограничений, выбирать песни, которые хочу слушать, и не платить 100 долларов в год. Спасибо», — поделилась на своей странице в инстаграме американская блогерша с ником Simonalisa.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
12 минут чтения

Подобные публикации все чаще появляются в инстаграме, тиктоке и соцсети X. Молодые пользователи рассказывают, что достают из шкафов старые MP3-плееры родителей или покупают новые, а затем «прощаются» с музыкальными сервисами.

Это происходит по разным причинам. Во-первых, подписка на музыкальные сервисы не по карману многим зумерам. Например, индивидуальный премиум-аккаунт в Великобритании стоит 11,99 фунтов стерлингов (1300 рублей) в месяц или почти 145 фунтов стерлингов (15,8 тысячи рублей) в год. По данным Daily Mail, зумерам выгоднее купить MP3-плеер с внутренней памятью, достаточной для хранения 2000 песен, за 19,99 фунтов стерлингов (2175 рублей).

В целом, в зависимости от памяти, на MP3-плееры можно скачать большое количество песен и слушать их бесконечно без рекламы и лишних трат.

«Миленькие мои, в каком это мире я должна платить вам за музыку, которую я даже не могу оставить себе? Это же аренда музыки, да еще и с рекламой? Знаете, кто мне никогда не включал рекламу? Мой Sony Walkman. Он у меня до сих пор, все нормально», — рассказала в тиктоке пользовательница под ником Puddlezboy Bebop.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
9 минут чтения

Кроме того, сейчас среди молодого поколения набирают популярность виниловые пластинки. По данным отраслевой организации BPI, в 2023 году было продано 5,9 миллиона винилов — это рекордный показатель за последние 33 года. Аналитики отмечают, что ключевую роль в росте продаж сыграли именно зумеры.

По словам экспертов, интерес поколения Z к винилу обусловлен не только ностальгией, но и так называемой «стриминговой усталостью». Молодые люди ощущают перенасыщенность от идеально подобранной алгоритмами музыкой, которая бесконечно подстраивается под их вкусы.

