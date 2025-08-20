EN
40-летние мужчины рассказали о трудностях в подборе гардероба

2 минуты чтения 13:59

Мужчины старше 40 лет все чаще сталкиваются с проблемой выбора одежды. Модные тренды меняются слишком быстро, базовые вещи кажутся слишком скучными, а попытки следовать стилю нередко вызывают ощущение неловкости и стыда. Об этом в новой колонке для The Guardian рассуждает журналист Ларри Райан.

По его словам, мужчинам среднего возраста трудно найти баланс между желанием выглядеть современно и страхом выглядеть неуместно.

«Когда ты мужчина и тебе за сорок, становится все труднее угнаться за каждой новой модой и, возможно, наступает момент, когда за ней и не стоит гнаться. Но при этом совсем сдаваться тоже не хочется. Не хочется выглядеть тем самым стариком, который наконец-то догнал новый тренд ровно в тот момент, когда из Сайгона улетает последний вертолет. В то же время, судорожно хвататься за каждый стильный новодел — это тоже неловко, а иногда даже стыдно», — считает Райан.

Ситуацию усугубляет и практическая сторона вопроса: обновление гардероба требует времени, усилий и финансовых затрат, при этом тренды устаревают быстрее, чем успевают прижиться. Одновременно усиливается общественный запрос на осознанное потребление — покупку меньшего количества вещей и удлинение срока их использования. Такое же мнение разделяет с журналистом глава мужского направления в сети John Lewis Бет Петтет.

«Мой муж примерно того же возраста и говорит то же самое. В мире так много информации, так много изображений, так много данных, так много точек, где потребитель может купить модные вещи. Такого раньше не было и это может ошеломлять», — сказала Петтет.

На этом фоне, по словам Петтет, в мейнстримной мужской моде появляется тенденция к осторожному экспериментированию. Некоторые бренды, включая Levi’s и Ralph Lauren, начали предлагать больше вариаций фасонов, размеров и цветов, тем самым стимулируя интерес к поиску новых форм самовыражения в одежде.

Однако, по мнению фэшн-публициста и преподавателя Central Saint Martins Дала Чодхи, настоящей смелости массовой моде по-прежнему не хватает. Он указывает на то, что большинство мужчин, в частности работающие в офисах, по-прежнему одеваются консервативно.

Чодхи добавил, что на фоне расширяющегося выбора и стирающихся ориентиров мода все чаще становится источником тревожности. Особенно для мужчин среднего возраста, которые оказались между условной молодежной модой и классикой, не всегда понимая, где их место.

