Женатый на американке россиянин провел более месяца в тюрьме Гуантанамо после отказа в получении убежища в США

2 минуты чтения 12:42 | Обновлено: 12:43

Правозащитники и адвокаты россиянина, которого американские власти отправили в тюрьму на военной базе Гуантанамо на Кубе, добились его перевода обратно на территорию США. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель АНО «Национальный правозащитный комитет», член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов.

«Помещение россиянина в Гуантанамо — редкий случай. Он был там единственным русскоязычным. Сейчас он находится в заключении в Луизиане. В Гуантанамо он пробыл 33 дня», — рассказал он. По словам Ионова, россиянин, о котором идет речь женат на американке и просил убежища в США, однако ему было отказано.

ТАСС также публикует отрывок петиции адвоката Джорджа Ламберта, после рассмотрения которой в федеральном суде в Вашингтоне россиянина вернули в США. «Заявитель является лицом, ищущим убежища, не совершавшим уголовных преступлений. Это очень необычный случай: мирный врач, женатый на американке, с ребенком на руках, был отправлен в Гуантанамо военным самолетом, без каких-либо оснований для такого драконовского шага», — говорится в ней.

В свою очередь, Ионов отметил, что российские правозащитники продолжат оказывать поддержку соотечественнику, оказавшемуся в трудном положении.

В 2002 году во время правления президента США Джорджа Буша-младшего на территории американской военно-морской базы в Гуантанамо создана тюрьма. Ее использовали для содержания лиц, считавшихся связанными с террористами, многие из которых были захвачены в плен американскими солдатами в Афганистане.

Как не раз отмечали правозащитники в США и по всему миру, узники Гуантанамо как правило находятся в правовом вакууме, многие из них содержатся в заключении годами без предъявления обвинений и не имеют доступа к адвокатам.

Занявший после Буша-младшего пост президента США Барак Обама не раз обещал закрыть тюрьму в \Гуантанамо и даже подписал соответствующий указ в январе 2009 года. Однако тюрьма продолжает свою работу до сих пор.

