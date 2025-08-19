EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: депутат покончил с собой в здании парламента Финляндии

2 минуты чтения 16:36 | Обновлено: 17:28

В здании финского парламента эдускунта был найден мертвым 30-летний депутат от Социал-демократической партии Эмели Пелтонен, сказано на сайте парламента. По данным газеты Iltalehti, он совершил самоубийство.

Директор по безопасности эдускунты Ааро Тойвонен заявил Iltalehti, что «произошел несчастный случай со смертельным исходом». Он не сообщил публично, было ли это суицидом, но не стал отрицать эту информацию.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

«Смерть Эмели Пелтонена глубоко потрясла меня и всех нас. Он был любимым членом нашего сообщества, и нам будет его очень не хватать. Молодая жизнь оборвалась слишком рано. Мы разделяем горе родных и желаем им сил в это траурное время», — заявила глава социал-демократической фракции Тютти Туппурайнен.

В парламенте выразили соболезнования семье Пелтонена. В 2023 году он был избран депутатом впервые и представлял избирательный округ Уусимаа. В 2020 году он стал магистром политических наук в Хельсинском университете.

По данным Iltalehti, в июне Пелтонен брал больничный в парламенте. На прошлой неделе он заявил, что будет оставаться на больничном еще как минимум неделю. Также в июне он сообщил в соцсетях, что прошел курс лечения от болезни, связанной с почками, но при этом получил бактериальное заражение и будет продолжать лечиться.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Тойвонен не уточнил, как и в каком помещении парламента умер депутат. Партия СДП также отказалась от более подробных комментариев. Агентство Yle отметило, что сейчас у депутатов эдускунты каникулы, осенняя сессия начнется 2 сентября.

Финская полиция заявила, что смерть наступила около 11 часов утра. Власти устанавливают причину смерти, при этом у них пока нет подозрений, что это могло быть убийство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования