СМИ: депутат покончил с собой в здании парламента Финляндии

В здании финского парламента эдускунта был найден мертвым 30-летний депутат от Социал-демократической партии Эмели Пелтонен, сказано на сайте парламента. По данным газеты Iltalehti, он совершил самоубийство.

Директор по безопасности эдускунты Ааро Тойвонен заявил Iltalehti, что «произошел несчастный случай со смертельным исходом». Он не сообщил публично, было ли это суицидом, но не стал отрицать эту информацию.

«Смерть Эмели Пелтонена глубоко потрясла меня и всех нас. Он был любимым членом нашего сообщества, и нам будет его очень не хватать. Молодая жизнь оборвалась слишком рано. Мы разделяем горе родных и желаем им сил в это траурное время», — заявила глава социал-демократической фракции Тютти Туппурайнен.

В парламенте выразили соболезнования семье Пелтонена. В 2023 году он был избран депутатом впервые и представлял избирательный округ Уусимаа. В 2020 году он стал магистром политических наук в Хельсинском университете.

По данным Iltalehti, в июне Пелтонен брал больничный в парламенте. На прошлой неделе он заявил, что будет оставаться на больничном еще как минимум неделю. Также в июне он сообщил в соцсетях, что прошел курс лечения от болезни, связанной с почками, но при этом получил бактериальное заражение и будет продолжать лечиться.

Тойвонен не уточнил, как и в каком помещении парламента умер депутат. Партия СДП также отказалась от более подробных комментариев. Агентство Yle отметило, что сейчас у депутатов эдускунты каникулы, осенняя сессия начнется 2 сентября.

Финская полиция заявила, что смерть наступила около 11 часов утра. Власти устанавливают причину смерти, при этом у них пока нет подозрений, что это могло быть убийство.