Блиновскую взломали в инстаграме

Инстаграм блогерши Елены Блиновской с почти пятью миллионами подписчиков взломали мошенники, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». От имени Блиновской пользователям предлагают перейти на сайт, на котором просят ввести данные своей карты для «получения выигрыша».

«В честь возвращения я приготовила кое-что особенное. Все будет, как вы любите — громко, ярко и с размахом», — заявили авторы публикации в аккаунте Блиновской. Комментарии под ее постами отключены. Также от ее имени опубликованы семь сторис, а в шапке профиля указана ссылка, ведущая на сайт с «розыгрышем».

В марте Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов, отмывании средств и незаконном дроблении бизнеса. По данным «Комсомольской правды», ее могли отправить в ИК-1 Владимирской области. Заключенным запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Суд изъял у Блиновской в пользу государства 587 миллионов рублей, арестованное недвижимое и движимое имущество, а также оштрафовал ее на миллион рублей и запретил ей вести коммерческую деятельность в течение пяти лет после выхода из колонии.

Блиновская была задержана весной 2023 года при попытке выехать в Беларусь, на время следствия суд назначил ей домашний арест. Позднее ей изменили меру пресечения на СИЗО из-за того, что она провела у себя дома новогоднюю вечеринку.

В июле муж блогерши Александры Митрошиной Тимур Кошкаров сообщил, что ее аккаунт с 2,6 миллиона подписчиков взломали. Митрошина с марта находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и отмывании доходов. Позднее Кошкаров написал, что ему удалось восстановить аккаунт жены.