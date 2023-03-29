В марте Следственный комитет России завел на крупных блогеров несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Сперва обыски прошли у Валерии Чекалиной, а через пару недель и у Александры Митрошиной. Рассказываем, в чем их обвиняют.

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7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема Чекалина. Они блогеры: Валерия пишет про здоровый образ жизни, проводит фитнес-марафоны, а также продает программы тренировок и планы питания. На ее инстаграм подписаны больше 10,5 миллиона человек. На аккаунт ее мужа, который пишет про их семью и детей, — больше 4 миллионов. По данным Forbes, в 2020 году девушка заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских инстаграм-блогеров, а ее годовой доход составил около 600 тысяч долларов. Кроме блога, Чекалина занимается собственным брендом косметики Letique Cosmetics. По данным РБК, в 2021 году компания Чекалиной заработала 657,8 миллиона рублей.

В чем конкретно обвиняют Чекалиных?

В уклонении от уплаты налогов. Чекалина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и использует упрощенную систему налогообложения, которая предусматривает ограничение годового дохода в 150 миллионов рублей. Как сообщает Следственный комитет, с июля 2020-го по июль 2022 года доходы блогерки существенно превысили этот лимит.

Но вместо перехода на общую систему налогообложения она, по версии следователей, переводила часть доходов на ИП своих родственников, в том числе на супруга. «Тем самым <...> незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов», — написано в пресс-релизе ведомства. По данным силовиков, Чекалина не доплатила более 300 миллионов рублей.

Второе нарушение, по мнению следователей, заключается в том, что Чекалина и ее муж в апреле 2021 года приобрели доллары на сумму более 130 миллионов рублей — этим они якобы «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Почему СК уверен, что доходы блогерки получены преступным путем, в сообщении не указано. В квартире Чекалиных провели обыск.

Дело завели по статье об отмывании средств группой лиц в особо крупном размере. По ней Чекалиным грозит до семи лет лишения свободы. 16 марта Савеловский суд Москвы запретил Валерии и Артему Чекалиным пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и «соучастниками» (кроме близких родственников), а также пользоваться почтой и телефоном. Следователи также взяли у Чекалиных подписку о невыезде.

Кого еще преследуют?

Всего через пару недель после обыска у Чекалиных следователи пришли за другой известной блогеркой. Уголовное дело возбудили против 28-летней Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей.

Блог в инстаграме Митрошина начала вести в 2011 году, изначально она писала про гаджеты и путешествия, но стала популярной после того, как сменила фокус на контент про фитнес и здоровый образ жизни. Через несколько лет она начала заниматься обучающими курсами по продвижению в социальных сетях. Самый популярный ее проект — «Инсталогия»: это обучающий курс по продвижению блога в Instagram. Стоимость такого курса составляет от 110 тысяч до 1 миллиона рублей. По словам Митрошиной, за 2021 год личные проекты принесли ей примерно 303 миллиона рублей.

После вторжения России в Украину Александра Митрошина записала обращение к подписчикам, в котором высказалась против войны и действий российских властей. «Мне кажется, то, что происходит, просто ужасно неправильно и очень стыдно для меня как гражданки России», — сказала Митрошина и пообещала, что будет участвовать в акциях протеста. 28 февраля 2022 года Митрошина переехала в Дубай. Также Митрошина активно освещала проблему домашнего насилия. В августе 2019 года совместно с правозащитницей Аленой Поповой Митрошина запустила проект «Ты не одна», помогающий пострадавшим от домашнего насилия.

Уголовные дела — кампания государства против блогеров?

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем видеообращении заявила, что государство намерено «навести порядок в этой сфере». Деятельность некоторых блогеров Мизулина назвала «инфоцыганством», а их самих — людьми, которые зарабатывают «миллиарды» и обманывают налоговую систему.

«Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов, получая миллиардные доходы, — заявила Мизулина. — Общественность предупреждала об этих рисках органы власти уже давно. Мы настоятельно рекомендуем всем крупным блогерам задуматься, заплатить налоги и жить спокойно».

Как сообщает «Новая газета», масштабная проверка Федеральной налоговой службы ждет несколько десятков интернет-звезд. Среди них основатель бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, телеведущая Виктория Боня и многие другие.Партнер консалтингового бюро T&M Антон Тимченко считает, что такое внимание к бизнесу блогеров-миллионников нельзя назвать чем-то новым, а череда дел в отношении инфлюенсеров и лидеров общественного мнения — «следствие вполне системной политики Федеральной налоговой службы».

«С учетом экономической ситуации это внимание государства едва ли ослабнет. Так что крупным блогерам следует очень внимательно отнестись к оформлению финансовых потоков и отчетности по ним», — сказал Тимченко «Новой газете». Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия тоже считает, что за счет блогеров чиновники хотят пополнить госбюджет.

«Есть такой тезис: “Люди — новая нефть в России”. Сейчас поступления от индивидуальных предпринимателей и физических лиц превышают треть объема бюджета страны, — объяснял Багатурия в беседе с RTVI. — И за эти деньги, прямо скажем, государство будет их дрючить и дальше завинчивать гайки — безусловно, этого следует ожидать».

Как на преследование блогеров реагируют их подписчики?

В комментариях под постами Митрошиной пользователи часто просят ее прокомментировать ситуацию с неуплатой налогов, однако, судя по всему, Митрошина такие комментарии удаляет.

«Спешу заметить — мой вопрос-просьбу прокомментировать неуплату налогов под этим постом, похоже, удалили. Что ж, тогда, кроме налогов, хочу еще спросить: как человек, активно выступающий за права женщин, может жить в Дубае?» — пишет один из подписчиков.

Другая часть пользователей выступает в защиту Митрошиной. Они призывают не обсуждать ситуацию с налогами в комментариях: «Ребята, Саша дает столько полезной инфы, а тут через каждое сообщение налоги. Оно вам очень надо?»

Аккаунт Валерии Чекалиной сейчас закрыт, но комментарии об уголовном деле оставляют на странице ее мужа. Многие задаются вопросом «В чем была проблема вовремя платить налоги?».

«Ну у всех сказок бывает конец. Это же ненормально — почти из воздуха получать миллиарды. Не желаю ничего плохого семье, но если это все правда, то это было незаконно и нечестно. Большие деньги всегда нелегко даются, жизнь — это не сказка», — пишет в комментариях подписчица.