Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения для блогерки Елены Блиновской на содержание под стражей и отправил ее в СИЗО до 26 апреля 2024 года, сообщает «Медиазона» из зала суда.

Блиновской предъявлено новое обвинение за «неправомерный оборот средств платежей» (часть 2 статьи 35, часть 1 статьи 187 УК). Как утверждает столичная прокуратура, вину она не признала. Сообщается, что Блиновская получила электронные ключи юридических лиц для незаконных переводов денег с расчетных счетов обществ.

Ранее следствие попросило изменить для Блиновской меру пресечения в связи «с неоднократными нарушениями» условий домашнего ареста. По версии следствия, 23 декабря 2023 года Блиновская, «цинично пренебрегая» запретами суда, провела «новогоднюю вечеринку», о которой сообщали СМИ. В числе гостей, по версии следствия, была свидетель по уголовному делу Виктория Асмолова. Блиновская утверждает, что не знала о ее свидетельском статусе по делу.

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