Блогерку и создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. У нее дома и в офисе прошли обыски. В момент задержания, по данным Следственного комитета, блогерка находилась в арендованном автомобиле и пыталась выехать из России через Беларусь. «Холод» рассказывает, кто такая Елена Блиновская и как она умудрилась задолжать государству столько денег.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Кто такая Елена Блиновская?

Елене Блиновской 41 год. Она называет себя «тренером личностного роста». На ее инстаграм подписаны больше пяти миллионов человек.

Елена выросла в Ярославле и получила высшее экономическое образование в местном университете. По информации РИА, после этого она работала секретарем в рекламном агентстве «Дрим» и вскоре познакомилась с будущим мужем — предпринимателем Алексеем Блиновским. Как рассказывает сама Блиновская, он занимается «рыбным бизнесом», позже бизнесом они стали заниматься уже вместе.

Первый бизнес Блиновской — агентство по организации свадеб «Свадебный переполох». Она открыла его в 2005 году, с инвестициями помог муж. Позже Блиновская продала этот бизнес за миллион рублей, чтобы проводить время с новорожденным ребенком.

Став мамой, Блиновская начала активно вести соцсети, рассказывать подписчицам, как все успеть, и проводить вебинары про материнство. А в 2015 году провела первый «марафон желаний». Это был закрытый чат для подруг в WhatsApp, в котором Елена в голосовых сообщениях рассказывала, как нужно формулировать желания, чтобы они сбылись. Например, нельзя использовать частицу «не» или желать кому-нибудь вреда.

Когда Елена поняла, что такой формат интересен аудитории, она решила сделать из него бизнес. Так «марафоны» стали платными и регулярными. Forbes отмечает, что первый публичный вебинар стоил 2 тысячи рублей. На него записались примерно 50 человек.

Сколько стоят «марафоны»?

Участники «марафонов» должны загадать минимум 10 желаний и после этого выполнять «домашние задания» от Блиновской. Например, провести дома уборку, чтобы «избавиться от всего лишнего», написать письмо своим желаниям или пройти психологические тесты.

«Марафон» длится четыре недели, первая неделя бесплатная. Существует несколько тарифов, причем цены регулярно повышаются. В 2021 году самый дешевый тариф составлял 2 тысячи рублей и не предполагал обратной связи по домашним заданиям. Средний — за 4 тысячи рублей — давал участникам возможность проверки домашних заданий и консультаций с кураторами. А те, кто заплатил 200 тысяч, могли лично пообщаться с Блиновской. Forbes со ссылкой на Кирилла Диденка, основателя селебрити-агентства Didenok Team, писал, что с момента запуска «марафонов» до 2020 года в них поучаствовали около 150 тысяч человек.

С каждым «марафоном» количество участников росло. Блиновская постепенно набирала сотрудников-кураторов, которые помогали ей взаимодействовать с клиентами. Неназванный «игрок рынка онлайн-марафонов» в интервью Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020 году в несколько сотен миллионов рублей.

Также Блиновская регулярно разыгрывает среди «выпускников марафона» миллион рублей. Эта акция называется «Миллион от Dream on». Одно из условий розыгрыша — потратить полученные деньги за короткое время и только на себя.

Блиновская пробует себя и в других сферах. В 2020 году она выступила одним из продюсеров художественного фильма «Марафон желаний». 25 миллионов рублей на фильм выделил государственный Фонд кино. В 2022 году Елена стала ведущей собственного шоу про исполнение желаний на ТВ-3.

Блиновская действительно так богата?

Свое 40-летие Блиновская отметила на Алтае. По некоторым данным, она потратила на него около 120 миллионов рублей. На празднике были Филипп Киркоров, группа «Звери», певица Светлана Лобода и Нюша. Торжество вели Ксения Собчак и Иван Ургант. На день рождения Елена также сняла сториз, в которых предложила людям отправить ей любую сумму, «даже 1 рубль». Позже в интервью Ксении Собчак Блиновская рассказала, что подписчики отправили ей в тот день два с половиной миллиона рублей.

Издание «Компания», не указав источник, писало, что на Блиновскую и ее мужа зарегистрировано 11 объектов недвижимости и два земельных участка. Кроме этого, на супругов оформлено несколько премиальных автомобилей: Lamborghini Urus 2021, Bentley Continental, Jeep Wrangler и Mitsubishi Outlander. Суммарно их состояние оценивают в один миллиард рублей.

В чем ее обвиняют?

Против Блиновской возбудили уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и по статье об «отмывании денег в особо крупном размере».

По данным следствия, Блиновская занизила доход за период с 2019 по 2021 год и не доплатила налогов на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Кадр из оперативной съемки задержания Елены Блиновской. Фото: СК

Прокуратура Москвы пишет, что с 2019 по 2021 год она получала доходы на расчетные счета 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, — все они находились под ее контролем. В интервью Собчак в августе 2022 года Блиновская утверждала, что ежегодно платит примерно 300 миллионов рублей в качестве налога.

Часть бизнеса семьи записано на мужа Блиновской Алексея. Всего, по информации «Известий» (издание не указывает источник информации), на него зарегистрировано 13 компаний, в том числе ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное и рыбное производства. По делу жены он проходит свидетелем, соообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

27 апреля, уже после задержания Блиновской, в ее инстаграме появилась история, в которой подписчикам предлагается «узнать все» за 1000 рублей.

Блиновская не первая, за кем пришла налоговая?

Нет. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала, что государство «наведет порядок в сфере [блогеров]». Она говорила, что многие из блогеров занимаются «инфоцыганством и откровенным мошенничеством» и скрываются от налогов, а бюджет недополучает «колоссальные суммы». И эту ситуацию нужно исправлять.

В марте СК завел несколько уголовных дел на крупных блогеров — об уклонении от уплаты налогов. Под следствием оказались Валерия Чекалина и Александра Митрошина. Чекалина, по версии следствия, переводила часть доходов на ИП мужа и родственников, ее подозревали в неуплате 300 миллионов рублей. Митрошиной вменяли уклонение от уплаты 120 миллионов рублей.