СМИ: европейские дипломаты захотели пропустить парад в Китае из-за Путина

Представители европейских стран в Пекине обсуждают возможность отказа от участия в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, из-за присутствия на нем Владимира Путина и потенциального участия российских военных в шествии. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на пять неназванных источников.

По их данным, европейских дипломатов пригласили на парад, но их беспокоит присутствие Путина на фоне усилившихся атак российской армии на Украину. Один из источников рассказал, что дипломаты были возмущены присутствием «тех же войск, которые вторглись в Украину». При этом SCMP отмечает, что пока не было подтверждения их участия в шествии. Также неизвестно, примут ли участие в параде войска других стран.

В июне Кремль заявил, что Путин приедет в Китай с 31 августа по 3 сентября, чтобы присутствовать на параде и поучаствовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Парад, который станет вторым по счету в истории Китая, посвященным окончанию войны, даст Пекину возможность продемонстрировать боевые возможности своей армии и растущее влияние страны на мировой арене, пишет SCMP.

По словам источников издания, у европейских посольств нет строгих инструкций, кого они должны отправить на парад. При этом часть дипломатов решили взять отпуска в период проведения парада и отправиться за границу. Один из собеседников SCMP заявил, что Европа могла бы послать «решительный сигнал» о своем единстве и позиции по войне в Украине, если бы ее послы скоординировано отказались от парада, поскольку китайские чиновники пытались оказать давление на европейские миссии, чтобы те подтвердили свое участие.

Как пишет издание, в 2015 году на предыдущем параде присутствовали министры иностранных дел Франции, Венгрии и Италии, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. От Чехии и Сербии тогда в Китай поехали президенты стран. В этот раз свое участие в параде подтвердили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.