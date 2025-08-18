EN
Европа спорит о вреде соцсетей для подростков

2 минуты чтения

Пока Евросоюз пытается регулировать крупные социальные сети и ограничивать их для детей, отдельные страны и сами платформы спорят о том, кто несет ответственность за защитные меры, пишет Politico.

Время, которое молодые люди проводят в социальных сетях, с 2010 года увеличилось более чем вдвое и сейчас составляет около трех часов в день. Страны Евросоюза имеют право устанавливать собственные ограничения для использования детьми соцсетей. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывает запретить пользоваться такими платформами детям младше 15 лет. А в Дании, Греции, Испании, Италии, Нидерландах и других странах предлагают ввести другие ограничения.

«Необходимо ввести регулирование и принять меры в отношении технологических компаний, которые наносят вред подросткам и детям», — заявила директор Mental Health Europe Кадри Соова. Он подчеркнула, что важно вести диалог с технологическими компаниями, а не враждовать с ними.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что существующих инструментов регулирования самих соцсетей таких, как ограничения на контент по возрасту и отключение определенных функций недостаточно. Они хотят, чтобы технологические компании, которые, по их мнению, специально разрабатывают свои платформы так, чтобы они вызывали привыкание, принимали более активные меры.

В качестве примера многочисленных скандалов последних лет, связанных с безопасностью несовершеннолетних пользователей соцсетей, Politico приводит историю с Meta (владелец Facebook), которая произошла в 2021 году. Тогда бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хоген раскрыла внутренние документы, из которых следовало, что компания знала о вреде, наносимом психическому здоровью подростков, но не предпринимала практически никаких действий, чтобы это предотвратить.

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы

Однако даже среди самых ярых сторонников жестких мер есть сомнения, что запрет будет эффективным, отмечает издание. «Тщательное соблюдение правил проверки возраста, родительский контроль и программы цифровой грамотности могут дать лучшие результаты, чем запреты», — считает директор Всемирной организации здравоохранения по вопросам безопасности в области здравоохранения Наташа Аццопарди-Мускат.

Facebook и Instagram компании Meta, а также TikTok сейчас находятся под следствием за нарушение закона Европейского союза о цифровых услугах в отношении несовершеннолетних, согласно которому социальные сети должны принимать «надлежащие и соразмерные меры для обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних».

