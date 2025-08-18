Европа спорит о вреде соцсетей для подростков

Пока Евросоюз пытается регулировать крупные социальные сети и ограничивать их для детей, отдельные страны и сами платформы спорят о том, кто несет ответственность за защитные меры, пишет Politico.
Время, которое молодые люди проводят в социальных сетях, с 2010 года увеличилось более чем вдвое и сейчас составляет около трех часов в день. Страны Евросоюза имеют право устанавливать собственные ограничения для использования детьми соцсетей. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывает запретить пользоваться такими платформами детям младше 15 лет. А в Дании, Греции, Испании, Италии, Нидерландах и других странах предлагают ввести другие ограничения.
«Необходимо ввести регулирование и принять меры в отношении технологических компаний, которые наносят вред подросткам и детям», — заявила директор Mental Health Europe Кадри Соова. Он подчеркнула, что важно вести диалог с технологическими компаниями, а не враждовать с ними.
Эксперты в области здравоохранения утверждают, что существующих инструментов регулирования самих соцсетей таких, как ограничения на контент по возрасту и отключение определенных функций недостаточно. Они хотят, чтобы технологические компании, которые, по их мнению, специально разрабатывают свои платформы так, чтобы они вызывали привыкание, принимали более активные меры.
В качестве примера многочисленных скандалов последних лет, связанных с безопасностью несовершеннолетних пользователей соцсетей, Politico приводит историю с Meta (владелец Facebook), которая произошла в 2021 году. Тогда бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хоген раскрыла внутренние документы, из которых следовало, что компания знала о вреде, наносимом психическому здоровью подростков, но не предпринимала практически никаких действий, чтобы это предотвратить.
Однако даже среди самых ярых сторонников жестких мер есть сомнения, что запрет будет эффективным, отмечает издание. «Тщательное соблюдение правил проверки возраста, родительский контроль и программы цифровой грамотности могут дать лучшие результаты, чем запреты», — считает директор Всемирной организации здравоохранения по вопросам безопасности в области здравоохранения Наташа Аццопарди-Мускат.
Facebook и Instagram компании Meta, а также TikTok сейчас находятся под следствием за нарушение закона Европейского союза о цифровых услугах в отношении несовершеннолетних, согласно которому социальные сети должны принимать «надлежащие и соразмерные меры для обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних».