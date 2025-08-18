Муха помогла спортсмену выиграть более двух миллионов долларов

В сети обсуждают эпизод с гольф-турнира BMW Championship в США, где британскому гольфисту Томми Флитвуду неожиданно помогла одержать победу муха. Об этом пишет Talk Sport.

По данным портала, в заключительном раунде спортсмен ударил по мячу, и тот остановился буквально в миллиметрах от лунки, а затем все же оказался внутри.

Повторы показали, что в момент, когда мяч остановился на кромке лунки, на него села муха. После этого он слегка повернулся и упал внутрь. Флитвуду засчитали бёрди — так в гольфе называют ситуацию, когда игрок тратит на лунку на один удар меньше, чем положено по правилам. Благодаря этому он поднялся на четвертое место и заработал 910 тысяч долларов призовых. С учетом других выплат на турнире британец заработал более двух миллионов долларов. Общий призовой фонд соревнований составлял 20 миллионов долларов.

Видео с мухой разошлось по соцсетям. Пользователи шутят, что Флитвуду стоило бы «поделиться призовыми с мухой», а организаторам — официально включить насекомое в список участников турнира.

В прошлом году на гольф-турнире в Луизиане игру пришлось поставить на паузу из-за аллигатора, который вышел прямо к лунке на поле. Рептилия пересекла стартовую площадку всего в нескольких шагах от игроков, и гольфистам пришлось ждать почти семь минут, пока она уйдет. Согласно данным с сайта американской гольф-лиги PGA Tour, игроки уже привыкли в таким гостям. Прежде на этом же поле многие годы жил трехногий аллигатор по кличке Трипод, ставший легендой соревнования.

