EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Попугая заподозрили в срыве исторического запуска ракеты

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 16:49

Австралийская компания Gilmour Space должна была произвести запуск первой в истории страны ракеты, но ей пришлось отказаться от задуманного. Вероятно, во всем виноват какаду, пишут местные СМИ.

Как пояснили представители Gilmour Space, во время заключительной подготовки к запуску ракеты Eris обнаружилась неисправность электропроводки. А чуть позже они выложили в своем фейсбук-аккаунте фото с какаду, который заинтересованно изучает провода рядом с ракетой, и сопроводили снимок подписью: «Не говорим, что это он стал причиной наших проблем с электрикой… но и не исключаем!»

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
Общество13 минут чтения

Под постом появилось множество шутливых комментариев. Некоторые предполагают, что на борту, вероятно, находилась баночка знаменитой австралийском пасты vegemite, а попугай хотел добраться к ней. Все это «не может быть более по-австралийски», — написал один из комментаторов. 

Gilmour Space, основанная в 2012 году, разработала трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris. Она сможет выводить полезную нагрузку массой до 300 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 215 килограммов — на cолнечно-синхронную.

Компания продолжает расследование причин сбоя и обещает скоро назвать новую дату запуска.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

Попугаи нередко становятся героями соцсетей и вирусных роликов. Так, в 2020 году в Чили попугай во время прямого эфира сел на плечо журналиста, вытащил наушник из его уха и пытался скрыться, однако выронил добычу. А в прошлом году какаду на целый месяц «захватил» супермаркет в Великобритании — он проник туда через погрузочную платформу и отказывался покидать магазин в течение месяца. В ситуацию пришлось вмешаться министру окружающей среды.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования