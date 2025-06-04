Попугая заподозрили в срыве исторического запуска ракеты

Австралийская компания Gilmour Space должна была произвести запуск первой в истории страны ракеты, но ей пришлось отказаться от задуманного. Вероятно, во всем виноват какаду, пишут местные СМИ.

Как пояснили представители Gilmour Space, во время заключительной подготовки к запуску ракеты Eris обнаружилась неисправность электропроводки. А чуть позже они выложили в своем фейсбук-аккаунте фото с какаду, который заинтересованно изучает провода рядом с ракетой, и сопроводили снимок подписью: «Не говорим, что это он стал причиной наших проблем с электрикой… но и не исключаем!»

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Под постом появилось множество шутливых комментариев. Некоторые предполагают, что на борту, вероятно, находилась баночка знаменитой австралийском пасты vegemite, а попугай хотел добраться к ней. Все это «не может быть более по-австралийски», — написал один из комментаторов.

Gilmour Space, основанная в 2012 году, разработала трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris. Она сможет выводить полезную нагрузку массой до 300 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 215 килограммов — на cолнечно-синхронную.

Компания продолжает расследование причин сбоя и обещает скоро назвать новую дату запуска.

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Попугаи нередко становятся героями соцсетей и вирусных роликов. Так, в 2020 году в Чили попугай во время прямого эфира сел на плечо журналиста, вытащил наушник из его уха и пытался скрыться, однако выронил добычу. А в прошлом году какаду на целый месяц «захватил» супермаркет в Великобритании — он проник туда через погрузочную платформу и отказывался покидать магазин в течение месяца. В ситуацию пришлось вмешаться министру окружающей среды.