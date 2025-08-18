EN
СМИ: Comedy Club запретили в Узбекистане

11:59

Власти Узбекистана запретили Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета». Об этом со ссылкой на документ Минкульта страны и организаторов концертов сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, министерство культуры страны отправляет концертным организаторам списки запретов и рекомендаций для выступлений иностранных артистов. В частности, Shot утверждает, что из выступления комика Алексея Щербакова попросили вырезать некоторые шутки.

Организаторы концертов в Узбекистане рассказали Shot, что запреты на вступление приезжих артистов появились еще в 2023 году. Тогда в Ташкенте должно было пройти шоу «Музыкальный Comedy Club», но его перенесли, как утверждалось, по техническим причинам. Однако новую дату выступления до сих пор не назначили.

Как рассказали телеграм-каналу концертные менеджеры, Министерство культуры Узбекистана тогда направило официальное письмо, в котором заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».

Теперь программы всех артистов тщательно отсматривают и в случае необходимости просят подкорректировать, чтобы они соответствовали «моральным нормам страны», утверждает Shot. В свою очередь, местные организаторы пожаловались, что из-за таких запретов они теряют до 90% доходов.

О цензуре в Узбекистане ранее Podrobno.uz рассказала организатор концертов Дария Свиридова. По ее словам, одна из ключевых трудностей при организации концертов — получение разрешения от специальной «культурной комиссии».

В то же время издание подчеркивает, что прошедший 7 августа в Ташкенте концерт Дженнифер Лопес, вероятно, никто не рассматривал заранее и не редактировал, а «откровенные наряды» американской певицы не были восприняты чем-то не соответствующим «моральным нормам страны».

