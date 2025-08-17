EN
Начались испытания препарата для борьбы с лишним весом у собак

2 минуты чтения 12:56

Биотехнологическая компания Okava объявила о начале клинических испытаний импланта для собак, который содержит вещество, имитирующее действие препаратов для похудения, уже используемых людьми. Об этом пишет The Guardian.

По словам ученых, имплант, получивший название OKV-119, выделяет вещество эксенатид — аналог гормона GLP-1, который снижает аппетит и помогает контролировать вес. В компании рассчитывают, что новый продукт появится на рынке уже к 2028 или 2029 году.

Хотя эксперты признают, что такие препараты могут быть полезны для некоторых питомцев с избыточным весом, их использование у животных, в отличие от людей, сопряжено с определенными трудностями и вызывает дискуссии. Тем не менее, лишний вес у домашних животных остается острой проблемой и волнует многих владельцев.

Согласно отчету торговой организации UK Pet Food за 2024 год, от избыточного веса страдают 50% собак и 43% кошек в Соединенном королевстве. Эксперты предупреждают, что лишний вес может не только сокращать продолжительность жизни питомцев, но и серьезно угрожать их здоровью. Так, у кошек с избыточным весом чаще развиваются диабет, заболевания мочевыводящих путей и рак, а у собак — артрит, болезни сердца, нарушения дыхания и также онкологические заболевания.

Обычно, при проблемах с лишним весом у питомцев, медики рекомендуют увеличивать физическую активность и строго придерживаться низкокалорийной диеты с высоким содержанием клетчатки и белка.

«Но если это не работает или если необходимо срочно добиться снижения веса, то я не вижу причин, почему применение препаратов, имитирующих GLP-1, не должно быть разумным вариантом. Естественно при условии, что они будут протестированы в надлежащих, перспективных, хорошо спланированных рандомизированных клинических исследованиях, прежде чем широко внедряться в практику», — заявила ветеринар и специалист по генетике и ожирению собак в Кембриджском университете Элеонор Раффан.

Одним из главных аргументов в пользу таких препаратов ученые называют их способность помогать владельцам преодолеть одно из самых серьезных препятствий — так называемое «давление со стороны животного». Речь идет о неспособности человека отказать своему питомцу, особенно когда тот просит еду.

«Наши исследования показывают, что если у вас очень «прожорливый» пес, вам придется прилагать гораздо больше усилий. Нужно уметь противостоять этим большим и грустным глазам, а это особенно сложно в нашем напряженном, насыщенном ритме жизни», — подчеркнула Раффан.

Препараты, подавляющие аппетит, действительно могут помочь сократить «попрошайничество», отмечают ученые. Однако у них есть и серьезный недостаток: аппетит нередко служит важным индикатором здоровья животного, и его изменения могут затруднить раннюю диагностику болезней.

