Несколько человек умерли после вспышки «болезни легионеров» в Нью-Йорке

2 минуты чтения 13:40

В США зафиксировали уже четвертую смерть от распространившейся в Нью-Йорке «болезни легионеров». Заразились несколько десятков человек, 17 из них были госпитализированы, сообщает Associated Press.

По данным агентства, вызывающую заболевание бактерию обнаружили в водных системах 10 зданий, включая городскую больницу. Источником стали градирни — это установки, использующие воду и вентиляторы для охлаждения зданий. Практически все работы по дезинфекции, согласно официальным данным, уже завершены.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

«Болезнью легионеров» называют форму пневмонии, которую провоцирует бактерия Legionella. Она размножается в теплой воде и может передаваться при вдыхании мельчайших капель, содержащих возбудителя. Симптомы обычно проявляются через 2–14 дней после заражения и могут включать кашель, высокую температуру, головную и мышечную боль, а также затрудненное дыхание, уточняет Associated Press. 

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка заверили, что количество новых случаев заболевания идет на спад, что говорит о локализации источника инфекции. Власти призвали жителей обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания, характерных для гриппа.

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

В медицинской терминологии болезнь называется легионеллезом. А название «болезнь легионеров» она получила после первой крупной известной вспышки в 1976 году во время съезда Американского легиона — объединения ветеранов США. Тогда заразились более 200 участников, 29 человек умерли. Выяснилось, что инфекцию вызвал новый вид бактерии, размножавшийся в системе кондиционирования отеля.

