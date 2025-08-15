Несколько человек умерли после вспышки «болезни легионеров» в Нью-Йорке

В США зафиксировали уже четвертую смерть от распространившейся в Нью-Йорке «болезни легионеров». Заразились несколько десятков человек, 17 из них были госпитализированы, сообщает Associated Press.

По данным агентства, вызывающую заболевание бактерию обнаружили в водных системах 10 зданий, включая городскую больницу. Источником стали градирни — это установки, использующие воду и вентиляторы для охлаждения зданий. Практически все работы по дезинфекции, согласно официальным данным, уже завершены.

«Болезнью легионеров» называют форму пневмонии, которую провоцирует бактерия Legionella. Она размножается в теплой воде и может передаваться при вдыхании мельчайших капель, содержащих возбудителя. Симптомы обычно проявляются через 2–14 дней после заражения и могут включать кашель, высокую температуру, головную и мышечную боль, а также затрудненное дыхание, уточняет Associated Press.

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка заверили, что количество новых случаев заболевания идет на спад, что говорит о локализации источника инфекции. Власти призвали жителей обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания, характерных для гриппа.

В медицинской терминологии болезнь называется легионеллезом. А название «болезнь легионеров» она получила после первой крупной известной вспышки в 1976 году во время съезда Американского легиона — объединения ветеранов США. Тогда заразились более 200 участников, 29 человек умерли. Выяснилось, что инфекцию вызвал новый вид бактерии, размножавшийся в системе кондиционирования отеля.