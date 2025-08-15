EN
Преследования связали с женскими сердечно-сосудистыми заболеваниями

2 минуты чтения 17:32 | Обновлено: 17:33

Женщины, которые сталкивались с преследованием (сталкингом) или обращались за получением охранного ордера значительно чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) чем те, кто не имел такого опыта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

«Для многих сталкинг не кажется чем-то серьезным, ведь он часто не связан с физическим контактом. Но у него есть глубокие психологические последствия, которые могут отразиться и на физическом здоровье», — заявила старший автор исследования, профессор психиатрической эпидемиологии Карестан Кинен. 

Полученные данные, по ее словам, свидетельствуют о том, что подобные формы насилия, не предполагающие физического контакта, представляют серьезную угрозу для здоровья женщин и должны рассматриваться как фактор риска «наравне с курением или неправильным питанием».

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Ранее уже было установлено, что насилие связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако большинство исследований были сосредоточены на физических формах насилия, в то время как влияние психологического насилия, включая сталкинг, изучалось крайне ограниченно. 

До настоящего времени ни одно исследование не рассматривало напрямую связь между преследованием и риском ССЗ, отмечают в Гарвардской школе общественного здравоохранения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно каждая третья женщина сталкивалась с преследованием хотя бы раз в жизни, чаще всего со стороны партнера или знакомого.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 66 270 женщин в возрасте от 36 до 56 лет. Из них 7 721 (11,7 %) сообщили о пережитом сталкинге, 3 686 (5,6 %) — об обращении за охранным ордером. К концу периода наблюдения 1 879 женщин (2,8 %) сообщили о развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно результатам исследования, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 41% выше у женщин, переживших сталкинг, и на 70% выше у тех, кто обращался за охранным ордером, по сравнению с теми, кто не имел подобного опыта. Также ученые выявили определенную закономерность: наибольший риск ССЗ наблюдался у тех, кто сталкивался с обоими видами насилия.

«Наши выводы показывают, что для эффективного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, специалистам необходимо уделять больше внимания их опыту насилия. В медицинских учреждениях следует усилить выявление случаев сталкинга и других форм насилия, а также предоставить женщинам ресурсы для самозащиты. Необходимо бороться с коренными причинами насилия в отношении женщин в более широком масштабе, то есть на уровне общественного здравоохранения», — заявила Кинен.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

По данным авторов исследования, связь между сталкингом и сердечно-сосудистыми заболеваниями может объясняться психологическим стрессом, который нарушает работу нервной системы, ухудшает функцию сосудов и оказывает негативное воздействие на другие биологические процессы.

