Десятидневные переговоры по борьбе с пластиком завершились провалом

В Женеве завершился провалом шестой раунд переговоров, в ходе которого делегаты из 184 стран должны быть принять глобальное соглашение по борьбе с загрязнением пластиком. Обсуждения длились десять дней, пишет Reuters.

Делегаты встретились в офисе ООН 5 августа для того, чтобы заключить договор, который положил бы конец кризису пластикового загрязнения. Однако, по словам представителя Колумбии Хандель Родригес, соглашение было «заблокировано небольшим числом государств, которые просто не хотели никакого договора». Агентство пишет, что делегат явно намекал на нефтедобывающие страны.

По данным The Guardian, председатель комитета по переговорам Луис Вайас Вальдивиесо подготовил и представил в Женеве два проекта текста договора, основанных на высказанных участниками мнений. Проект, как отмечается, не содержит ограничений на производство пластика, но признает, что нынешние уровни производства и потребления являются «неустойчивыми» и требуют глобальных действий. Тем не менее, представители 184 стран не согласились использовать ни один из них в качестве основы для дальнейших переговоров.

Так, Саудовская Аравия заявила, что оба проекта лишены баланса. Саудовские и кувейтские переговорщики подчеркнули, что последний вариант больше учитывает мнение других государств, но при этом затрагивает вопрос производства пластика, который они считают выходящим за рамки мандата договора.

Республика Палау, выступая от имени 39 малых островных развивающихся государств (МОРАГ), выразила разочарование тем, что «страны снова вкладывают ресурсы и направляют специалистов на переговоры, но в итоге возвращаются домой без ощутимого прогресса».

«Это несправедливо, что именно мы сталкиваемся с последствиями еще одного глобального экологического кризиса, к которому практически не причастны», — заявили делегаты Палау.

Свое недовольство провалом переговоров также выразил министр окружающей среды Дании Магнус Хейнике. В беседе с журналистами он назвал трагичным тот факт, что «некоторые страны пытаются заблокировать соглашение».

Организация Объединенных Наций проводит переговоры по пластику уже в шестой раз за последние три года.





