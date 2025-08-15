Сотне тысяч украинских беженцев грозит депортация из США

Около 120 тысяч украинцев, которые уехали в США из-за войны, начнут терять гуманитарный статус с 15 августа, если администрация Дональда Трампа не продлит программу защиты. Из-за этого их могут начать арестовывать и депортировать, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, украинцы уезжали в США по программе «Единство ради Украины» (Uniting for Ukraine), которую открыла администрация предыдущего президента страны Джо Байдена. Программа позволяла украинцам жить в США в течение двух лет при условии, что у них есть спонсор, готовый их принять.

Программа также подразумевала, что украинцы смогут продлить гуманитарный статус по истечении двух лет. Однако Трамп с приходом к власти заморозил программу, и его администрация перестала выдавать разрешения на работу тем, у кого истекал срок пребывания в США.

По данным WSJ, в общей сложности около 250 тысяч украинцев приехали в США по программе администрации Байдена. При этом те, кто пересек границу до 16 августа 2023 года, теперь пользуются альтернативной программой — статусом временной защиты. В то же время примерно 120 тысяч человек, которые въехали в США в этот день и позже рискуют остаться в стране нелегально.

Ранее Трамп заявил, что он может позволить украинцам остаться в США до окончания войны. «У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем», — сказал президент США в конце июля.

В мае стало известно, что администрация Трампа разработала план, согласно которому власти намерены выделить 250 миллионов долларов на депортацию людей, прибывших из зон военных конфликтов. По данным СМИ, под депортацию могут попасть 700 тысяч человек, в том числе 200 тысяч украинцев.