СМИ: США могут депортировать сотни тысяч украинцев

Администрация Дональда Трампа разработала план, согласно которому власти США намерены потратить до 250 миллионов долларов, изначально предназначавшихся для иностранной помощи, на депортацию людей, бежавших из зон военных конфликтов. В их число входят 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы.

Как пишет издание, тем, кто добровольно «самодепортируется», правительство планирует выплатить по тысяче долларов. Отмечается, что попадающие под выдворение украинцы и гаитяне находятся под временной защитой, которая выдается иностранцам, если они не могут вернуться безопасно в свою страну. Украинцам такой статус предоставили после начала войны в 2022 году, гаитянам — в 2010 году после сильного землетрясения.

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Помимо украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются жители Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена, которые могут попасть под депортацию. При этом в документах сказано, что миграционная служба ООН не поддерживает возвращение людей ни в одну из этих стран, отмечает WP.

По данным издания, проекты документов были помечены как «предварительные», а пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин назвала их «устаревшими». При этом, пишет WP, на прошлой неделе ведомство и Госдепартамент США подписали соглашение, в котором описывается процесс депортации, финансируемый за счет 250 миллионов долларов иностранной помощи. В то же время в соглашении не указаны жители конкретных стран.

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Как пишет WP, критики плана администрации Трампа, включая бывших правительственных чиновников, заявили, что такое решение «бесчеловечно и противоречит давним идеалам США». Они также подняли вопрос о том, не является ли такой план нецелевым использованием средств иностранной помощи, предназначенных в первую очередь для поддержки беженцев и их переселения.