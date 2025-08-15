10-летняя шахматистка обыграла гроссмейстера и установила мировой рекорд

10-летняя британка Бодхана Сиванандан признана самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера. Она также стала самой юной обладательницей звания «женский международный мастер» в истории. О рекордах написали CNN и Би-би-си.

На чемпионате Великобритании по шахматам в Ливерпуле Сиванандан в последнем туре обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса. На момент победы ей было 10 лет, 5 месяцев и 3 дня. Титул «женский международный мастер» — вторая по значимости категория, присуждаемая женщинам. Выше находится только «женский гроссмейстер». При этом высший шахматный титул — гроссмейстер — не имеет гендерных ограничений и присваивается пожизненно, напоминает CNN.

По признанию Сиванандан, она впервые заинтересовалась шахматами во время локдауна в пандемию COVID-19, когда ей было пять лет. «Один друг моего отца уезжал в Индию и отдал нам игрушки и книги. В одной из сумок я увидела шахматную доску и заинтересовалась фигурками. Я хотела играть ими как игрушками, но папа предложил выучить правила — так все и началось», — рассказала девочка с интервью Би-би-си.

В семье Сиванандан шахматами ранее никто всерьез не занимался. «Я пытался вспомнить, может, кто-то из моих родственников играл, но нет, никто в семье не увлекался шахматами», — говорит отец девочки.

Международный мастер Малкольм Пейн уверен, что юная спортсменка способна изменить баланс сил в женских шахматах и стать «чемпионкой мира среди женщин или даже абсолютной чемпионкой мира», отмечает Би-би-си.

Сама же Бодхана признается, что шахматы делают ее счастливой и помогают развивать навыки, полезные в других сферах, например в математике. Ее главная цель — получить высший шахматный титул.

Ранее в июле самым молодым международным мастером в истории шахмат был признан 10-летний россиянин Роман Шогджиев.