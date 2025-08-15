EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

10-летняя шахматистка обыграла гроссмейстера и установила мировой рекорд

2 минуты чтения 16:35

10-летняя британка Бодхана Сиванандан признана самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера. Она также стала самой юной обладательницей звания «женский международный мастер» в истории. О рекордах написали CNN и Би-би-си.

На чемпионате Великобритании по шахматам в Ливерпуле Сиванандан в последнем туре обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса. На момент победы ей было 10 лет, 5 месяцев и 3 дня. Титул «женский международный мастер» — вторая по значимости категория, присуждаемая женщинам. Выше находится только «женский гроссмейстер». При этом высший шахматный титул — гроссмейстер — не имеет гендерных ограничений и присваивается пожизненно, напоминает CNN.

Фальшивый исламский матриархат
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
Мир12 минут чтения

По признанию Сиванандан, она впервые заинтересовалась шахматами во время локдауна в пандемию COVID-19, когда ей было пять лет. «Один друг моего отца уезжал в Индию и отдал нам игрушки и книги. В одной из сумок я увидела шахматную доску и заинтересовалась фигурками. Я хотела играть ими как игрушками, но папа предложил выучить правила — так все и началось», — рассказала девочка с интервью Би-би-си.

В семье Сиванандан шахматами ранее никто всерьез не занимался. «Я пытался вспомнить, может, кто-то из моих родственников играл, но нет, никто в семье не увлекался шахматами», — говорит отец девочки.

Международный мастер Малкольм Пейн уверен, что юная спортсменка способна изменить баланс сил в женских шахматах и стать «чемпионкой мира среди женщин или даже абсолютной чемпионкой мира», отмечает Би-би-си.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Сама же Бодхана признается, что шахматы делают ее счастливой и помогают развивать навыки, полезные в других сферах, например в математике. Ее главная цель — получить высший шахматный титул.

Ранее в июле самым молодым международным мастером в истории шахмат был признан 10-летний россиянин Роман Шогджиев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования