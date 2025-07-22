Россиянин стал самым молодым международным мастером в истории шахмат

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила звание международного мастера 10-летнему россиянину Роман Шогджиеву. Он стал самым молодым человеком в истории шахмат, кому покорилось это достижение, сообщает медиа Sports со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России (ФШР).

Необходимую для этого норму Шогджиев выполнил в возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня, предыдущий рекордсмен, аргентинец Фаустино Оро, сделал это в 10 лет, 8 месяцев и 16 дней. ФШР собирается направить информацию о рекорде в книги рекордов Гиннеса и России.

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Журналисты отмечают, что ранее россиян стал также самым молодым в истории шахматистом, добившимся первого балла на получение звание международного мастера. Он сделал это в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд Оро почти на месяц.

Норму для получения звания Шогджиев выполнил на турнире RadnickiChess, который состоялся в сербской столице Белграде в мае 2025 года. Журналисты отмечали, что юный шахматист также попал в топ-3 спортсменов, которые взяли отметку в 2300 очков в официальном рейтинге ФИДЕ до наступления 10-летнего возраста. В ФШР тогда отмечали, что присвоение звания международного мастера — процедура, которая проходит после выполнения критериев для его получения на конгрессе ФИДЕ.

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Спортивное медиа «Чемпионат» отмечает, что звание международного мастера в шахматах предшествует званию гроссмейстера, высшего ранга, который присваивается пожизненно. У Шогджиева есть шанс стать и самым молодым гроссмейстером в истории — текущий рекорд установил Абхиманью Мишра в 2021 году, на тот момент ему было 12 лет, 4 месяца и 25 дней.