Интернет и мемы

Telegram прокомментировал блокировку звонков

2 минуты чтения 18:15

В Telegram прокомментировали решение властей ограничить возможность совершать звонки через мессенджер в России. Ответ пресс-службы компании опубликовали РБК. 

В нем утверждается, что Telegram самостоятельно борется с вредоносным использованием, «включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству». По словам представителей компании, модераторы с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта отслеживают публичные разделы мессенджера и обрабатывают жалобы, ежедневно удаляя миллионы вредоносных сообщений. В Telegram также напомнили, что первыми внедрили детальные настройки конфиденциальности для звонков, позволяющие пользователям самостоятельно определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Ранее 13 августа Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp. В ведомстве заявили, что иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые «используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность». Там подчеркнули, что других ограничений функционала не вводится.

По данным Роскомнадзора, с 2024 года в традиционных телефонных сетях российских операторов действует система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера. После этого, утверждают в ведомстве, большая часть таких вызовов переместилась в зарубежные мессенджеры, которые «отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Решение о блокировке звонков последовало после того, как на этой неделе крупнейшие российские операторы связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — обратились с предложением запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах. Источники РБК отмечают, что аналогичная инициатива обсуждалась в мае, но тогда не получила поддержки, а нынешнее решение стало неожиданным для части участников рынка.

