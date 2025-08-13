Telegram прокомментировал блокировку звонков

В Telegram прокомментировали решение властей ограничить возможность совершать звонки через мессенджер в России. Ответ пресс-службы компании опубликовали РБК.

В нем утверждается, что Telegram самостоятельно борется с вредоносным использованием, «включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству». По словам представителей компании, модераторы с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта отслеживают публичные разделы мессенджера и обрабатывают жалобы, ежедневно удаляя миллионы вредоносных сообщений. В Telegram также напомнили, что первыми внедрили детальные настройки конфиденциальности для звонков, позволяющие пользователям самостоятельно определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать.

Ранее 13 августа Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp. В ведомстве заявили, что иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые «используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность». Там подчеркнули, что других ограничений функционала не вводится.

По данным Роскомнадзора, с 2024 года в традиционных телефонных сетях российских операторов действует система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера. После этого, утверждают в ведомстве, большая часть таких вызовов переместилась в зарубежные мессенджеры, которые «отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества».

Решение о блокировке звонков последовало после того, как на этой неделе крупнейшие российские операторы связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — обратились с предложением запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах. Источники РБК отмечают, что аналогичная инициатива обсуждалась в мае, но тогда не получила поддержки, а нынешнее решение стало неожиданным для части участников рынка.