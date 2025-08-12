Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram

Российские власти окончательно заблокируют звонки через Telegram и WhatsApp, сообщил сегодня изданию Ксении Собчак «Осторожно, Media» источник на рынке телекоммуникаций. По его словам, звонки в популярных мессенджерах запретили под предлогом «борьбы с терроризмом». «Холод» рассказывает об альтернативных сервисах, которые позволяют созваниваться через интернет.
Российским пользователям до сих пор доступны бесплатные зарубежные программы для онлайн-конференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, отмечает Би-би-си. У этих сервисов есть как приложения для смартфонов, так и версии для компьютера.
Видеоконференции можно проводить и в Jitsi Meet или в другом сервисе на основе системы Jitsi. Проект «Теплица» публиковал инструкцию, как можно настроить Jitsi Meet на собственном сервере.
Мессенджер Signal похож по набору функций на WhatsApp и Telegram: в нем также есть возможность переписываться и звонить — в том числе с видео. Подробно преимущества мессенджера перечисляла правозащитная организация «Первый отдел».
Чтобы обойти блокировку Signal, достаточно в настройках мобильного приложения включить функцию «Обход цензуры» («Настройки» — «Конфиденциальность» — «Расширенные»). «Холод» убедился, что эта функция работает у пользователя, который пытается позвонить или написать сообщение из России.
«Медуза» сообщает, что пользователям устройств от Apple доступно приложение FaceTime, в котором также можно переписываться и созваниваться. Однако через FaceTime не получится связаться с пользователями устройств с операционными системами Android, Windows и Linux.
Мессенджер Threema также позволяет конфиденциально писать и звонить другим пользователям, пишет «Бумага». Для личного использования приложения понадобится однократно заплатить шесть евро, ежемесячная подписка предусмотрена только для корпоративных клиентов. Оплатить сервис можно с помощью криптовалюты или через близких с иностранным банковским счетом.
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp происходит на фоне продвижения в России государственного мессенджера Max от VK. Как и обычные звонки, этот способ связи находится под полным контролем российских силовиков и не гарантирует конфиденциальность общения.
По словам собеседников «Осторожно, Media», обычные сообщения в WhatsApp и Telegram российские власти пока не планируют блокировать. Однако на случай запрета и этого способа связи эксперты предлагают альтернативные безопасные мессенджеры.
«Первый отдел» для конфиденциального общения советует использовать Signal. Также правозащитники рекомендуют Session — децентрализованный мессенджер, который не собирает данные пользователя и не требует телефон и почту для регистрации; и SimpleX Chat, в котором можно общаться с помощью одноразовых QR-кодов, не указывая в приложении никакие свои персональные данные.
Продолжить пользоваться привычными иностранными приложениями можно с помощью VPN. Такие сервисы позволяют подключиться к интернету через другую страну, в обход российских блокировок.
Российские пользователи начали массово жаловаться на недоступность звонков в Telegram и WhatsApp с 10 августа. Источник «Осторожно, Media» в правительстве утверждает, что о блокировке звонков попросили операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2). При этом высокопоставленный источник издания на телеком-рынке ответил, что новости об инициативе операторов заблокировать звонки через интернет стали неожиданностью для самих компаний.