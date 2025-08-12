EN
Интернет и мемы

Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram

3 минуты чтения 20:44 | Обновлено: 21:06

Российские власти окончательно заблокируют звонки через Telegram и WhatsApp, сообщил сегодня изданию Ксении Собчак «Осторожно, Media» источник на рынке телекоммуникаций. По его словам, звонки в популярных мессенджерах запретили под предлогом «борьбы с терроризмом». «Холод» рассказывает об альтернативных сервисах, которые позволяют созваниваться через интернет.

Российским пользователям до сих пор доступны бесплатные зарубежные программы для онлайн-конференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, отмечает Би-би-си. У этих сервисов есть как приложения для смартфонов, так и версии для компьютера.

Видеоконференции можно проводить и в Jitsi Meet или в другом сервисе на основе системы Jitsi. Проект «Теплица» публиковал инструкцию, как можно настроить Jitsi Meet на собственном сервере.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Мессенджер Signal похож по набору функций на WhatsApp и Telegram: в нем также есть возможность переписываться и звонить — в том числе с видео. Подробно преимущества мессенджера перечисляла правозащитная организация «Первый отдел».

Чтобы обойти блокировку Signal, достаточно в настройках мобильного приложения включить функцию «Обход цензуры» («Настройки» — «Конфиденциальность» — «Расширенные»). «Холод» убедился, что эта функция работает у пользователя, который пытается позвонить или написать сообщение из России.

«Медуза» сообщает, что пользователям устройств от Apple доступно приложение FaceTime, в котором также можно переписываться и созваниваться. Однако через FaceTime не получится связаться с пользователями устройств с операционными системами Android, Windows и Linux.

Мессенджер Threema также позволяет конфиденциально писать и звонить другим пользователям, пишет «Бумага». Для личного использования приложения понадобится однократно заплатить шесть евро, ежемесячная подписка предусмотрена только для корпоративных клиентов. Оплатить сервис можно с помощью криптовалюты или через близких с иностранным банковским счетом.

Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp происходит на фоне продвижения в России государственного мессенджера Max от VK. Как и обычные звонки, этот способ связи находится под полным контролем российских силовиков и не гарантирует конфиденциальность общения.

Какие VPN-сервисы еще работают в России
Какие VPN-сервисы еще работают в России
Разбираемся, как россияне могут обойти блокировки
Общество3 минуты чтения

По словам собеседников «Осторожно, Media», обычные сообщения в WhatsApp и Telegram российские власти пока не планируют блокировать. Однако на случай запрета и этого способа связи эксперты предлагают альтернативные безопасные мессенджеры.

«Первый отдел» для конфиденциального общения советует использовать Signal. Также правозащитники рекомендуют Session — децентрализованный мессенджер, который не собирает данные пользователя и не требует телефон и почту для регистрации; и SimpleX Chat, в котором можно общаться с помощью одноразовых QR-кодов, не указывая в приложении никакие свои персональные данные.

Продолжить пользоваться привычными иностранными приложениями можно с помощью VPN. Такие сервисы позволяют подключиться к интернету через другую страну, в обход российских блокировок.

Российские пользователи начали массово жаловаться на недоступность звонков в Telegram и WhatsApp с 10 августа. Источник «Осторожно, Media» в правительстве утверждает, что о блокировке звонков попросили операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2). При этом высокопоставленный источник издания на телеком-рынке ответил, что новости об инициативе операторов заблокировать звонки через интернет стали неожиданностью для самих компаний.

