Европейскую столицу могут обязать выплатить миллионы евро за незаконные свадебные сборы

2 минуты чтения 22:03

Власти Копенгагена, столицы Дании, могут заставить выплатить до 23 миллионов крон (более трех миллионов евро) из-за того, что город незаконно взимал плату за проведение свадеб на протяжении семи лет. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, большинство из тех, кто столкнулся с необходимостью доплат за свадьбу в Копенгагене, были иностранцами и не жили в Дании на постоянной основе. 

Отмечается, что на протяжении нескольких лет власти города брали сбор в размере 4500 крон (около 600 евро) за проведение свадеб в мэрии в определенное время и в специально отведенных местах на открытом воздухе. При этом, согласно датскому законодательству, муниципалитет имеет право взимать плату только в том случае, если пара попросила провести свадьбу вне здания мэрии.

The Guardian пишет, что свадебный туризм стал крупным источником дохода для города. По данным Датской торговой палаты, в прошлом году в Копенгагене поженились около пяти тысяч пар из разных стран, потративших на это около 120 миллионов крон (более 16 миллионов евро).

«По многим причинам мы очень рады, что так много иностранных пар выбирают Копенгаген местом, чтобы скрепить свою любовь. В то же время мы не забываем о значительном доходе, который приносят эти гости — от отелей, ресторанов и аэропорта до местных фотографов, флористов и многого другого. Мы очень надеемся, что решение сложившейся ситуации будет найдено», — заявил директор торговой палаты Ларс Рамме Нильсен.

При этом некоторые политики призывают изменить законодательство и обязать всех иностранцев, которые приехали в Копенгаген, чтобы сыграть свадьбу, платить дополнительный сбор.

В то же время Нильс Педер Равн, консервативный член комитета Копенгагена по культуре и досугу, возмутился, что возмещать незаконные сборы придется за счет налогоплательщиков Копенгагена. По его словам, властям придется взять средства из бюджета его комитета, что приведет к сокращению спортивных и культурных мероприятий для жителей Копенгагена. Равн добавил, что администрации города потребуется много времени, чтобы найти все пары, поскольку они не проживают в Дании.

Мэр Копенгагена по вопросам культуры и отдыха Миа Ньегор заявила, что незаконная практика, которая продолжалась с 2018 года и была обнаружена в начале этого года, «действительно досадна и заслуживает сожаления».

