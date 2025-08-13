Спустя три года войны украинская армия вернулась к методам командования и принятия решений, похожими на советский. По словам солдатов ВСУ, новый стиль ведения боевых действий подавляет их инициативу и приводит к потерям на фронте. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в первый год полномасштабного вторжения России, украинским солдатам неоднократно удавалось «перехитрить» огромную российскую армию, благодаря импровизации и решениям бойцов ВСУ на месте сражения. Однако сейчас ВСУ вернули к жесткой иерархической системе, уходящей корнями в советскую эпоху. «Большая советская армия побеждает маленькую советскую армию», — объясняют происходящее украинские солдаты.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Как отмечает издание, новый подход проявляется в усилении централизации командования и подавлении инициативы: приказы на жесткие атаки отдаются без учета ситуации на месте, а просьбы о тактическом отступлении для спасения солдат отклоняются. По словам украинских офицеров и пехотинцев, это приводит к ненужным потерям и впустую расходуют жизни людей.

«Наша армия держится в основном благодаря инициативе людей до уровня командира батальона», — заявил майор Алексей Пастернак.

На происходящее также жаловался и капитан Александр Ширшин, который еще в мае публично раскритиковал высшее командование армии. Тогда он написал в фейсбуке о «глупых» приказах и огромном страхе в армии перед генералами, которые «способны лишь на выговоры, расследования и штрафы».

В разговоре с The Wall Street Journal Ширшин заявил, что «последней каплей» стал приказ отправить его подразделение обратно в Курск, что было предсказуемым для российских войск. По его словам, операция привела к большим потерям среди хорошо подготовленных новобранцев. За свою критику Ширшин получил выговор.

Подполковник Алексей Костышин, в свою очередь, не выполнил приказ оставаться на невыгодных позициях в Донецкой области, из-за чего в отношении него было начато расследование военной полиции и СБУ. Однако решение Костышина спасло жизни большей части солдат, отмечает издание. По итогу его оставили в покое и даже повысили по службе.

Генштаб ВСУ подтвердил изданию наличие некоторых проблем, но отметил, что предпринимаются меры по их устранению. Жесткий контроль сверху был признан необходимым в отдельных случаях неудач на фронте. «Полномасштабная война выявила как сильные, так и слабые стороны на всех уровнях», — заявили в Генштабе.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

«Воплощением советского синдрома» в ВСУ газета назвала главкома Александра Сырского. Во время боев за Артемовск (Бахмут) он получил среди солдат прозвище «Мясник» за отправку войск на изнурительные сражения.



