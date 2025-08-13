EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Солдаты ВСУ пожаловались на советский подход генералов

2 минуты чтения 13:20

Спустя три года войны украинская армия вернулась к методам командования и принятия решений, похожими на советский. По словам солдатов ВСУ, новый стиль ведения боевых действий подавляет их инициативу и приводит к потерям на фронте. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в первый год полномасштабного вторжения России, украинским солдатам неоднократно удавалось «перехитрить» огромную российскую армию, благодаря импровизации и решениям бойцов ВСУ на месте сражения. Однако сейчас ВСУ вернули к жесткой иерархической системе, уходящей корнями в советскую эпоху. «Большая советская армия побеждает маленькую советскую армию», — объясняют происходящее украинские солдаты.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Как отмечает издание, новый подход проявляется в усилении централизации командования и подавлении инициативы: приказы на жесткие атаки отдаются без учета ситуации на месте, а просьбы о тактическом отступлении для спасения солдат отклоняются. По словам украинских офицеров и пехотинцев, это приводит к ненужным потерям и впустую расходуют жизни людей.

«Наша армия держится в основном благодаря инициативе людей до уровня командира батальона», — заявил майор Алексей Пастернак.

На происходящее также жаловался и капитан Александр Ширшин, который еще в мае публично раскритиковал высшее командование армии. Тогда он написал в фейсбуке о «глупых» приказах и огромном страхе в армии перед генералами, которые «способны лишь на выговоры, расследования и штрафы».

В разговоре с The Wall Street Journal Ширшин заявил, что «последней каплей» стал приказ отправить его подразделение обратно в Курск, что было предсказуемым для российских войск. По его словам, операция привела к большим потерям среди хорошо подготовленных новобранцев. За свою критику Ширшин получил выговор. 

Подполковник Алексей Костышин, в свою очередь, не выполнил приказ оставаться на невыгодных позициях в Донецкой области, из-за чего в отношении него было начато расследование военной полиции и СБУ. Однако решение Костышина спасло жизни большей части солдат, отмечает издание. По итогу его оставили в покое и даже повысили по службе.

Генштаб ВСУ подтвердил изданию наличие некоторых проблем, но отметил, что предпринимаются меры по их устранению. Жесткий контроль сверху был признан необходимым в отдельных случаях неудач на фронте. «Полномасштабная война выявила как сильные, так и слабые стороны на всех уровнях», — заявили в Генштабе.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

«Воплощением советского синдрома» в ВСУ газета назвала главкома Александра Сырского. Во время боев за Артемовск (Бахмут) он получил среди солдат прозвище «Мясник» за отправку войск на изнурительные сражения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования