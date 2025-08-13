СМИ сообщили о секретных маячках в американских чипах

Власти США размещали устройства слежения в некоторых партиях современных ИИ-чипов, чтобы отследить запрещенные схемы поставок в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Маячки устанавливались тайно, обычно располагаясь в упаковках серверов. Среди продукции, поставки которой планировалось отслеживать таким образом, оказались чипы компаний Nvidia и AMD, отмечают журналисты.

Собеседники Reuters отметили, что не знают, на каком этапе перемещения партий чипов власти смогли установить маячки. Неизвестно также и название органа власти, который ответственен за реализацию этого действия.

Журналисты пишут, что США начали ограничивать поставки передовых разработок Nvidia, AMD и других производителей в Китай еще в 2022 году. В 2024 году маячки удалось обнаружить в продукции компании Dell — они были как в упаковках серверов, так и внутри самого оборудования, а также в коробках для поставок.

Власти размещают устройства разных размеров — от небольших (они помещаются внутри серверов) до девайсов размером с мобильный телефон, отмечается в публикации. Источники предполагают, что трекинговые устройства могут размещать сотрудники ФБР, бюро промышленности и безопасности министерства торговли или службы расследований министерства внутренней безопасности.

Reuters отмечает, что размещение отслеживающих устройств является распространенным методом экспортного контроля в США. Власти страны уже несколько десятилетий прибегают к нему, чтобы расследовать цепочку поставок деталей самолетов, а недавно начали делать тоже самое в отношении полупроводников.

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила некоторые экспортные ограничения в адрес поставок в Китай, однако, вероятно, не отказалась от размещения отслеживающих устройств для выявления лиц и компаний, получающих прибыль за счет нарушения экспортного законодательства США, отмечают журналисты. Занимающиеся такими поставками люди рассказали Reuters, что знают об этом — они регулярно проверяют поставки, чтобы обнаружить маячки.