EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ сообщили о секретных маячках в американских чипах

2 минуты чтения 20:49

Власти США размещали устройства слежения в некоторых партиях современных ИИ-чипов, чтобы отследить запрещенные схемы поставок в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Маячки устанавливались тайно, обычно располагаясь в упаковках серверов. Среди продукции, поставки которой планировалось отслеживать таким образом, оказались чипы компаний Nvidia и AMD, отмечают журналисты.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Собеседники Reuters отметили, что не знают, на каком этапе перемещения партий чипов власти смогли установить маячки. Неизвестно также и название органа власти, который ответственен за реализацию этого действия.

Журналисты пишут, что США начали ограничивать поставки передовых разработок Nvidia, AMD и других производителей в Китай еще в 2022 году. В 2024 году маячки удалось обнаружить в продукции компании Dell — они были как в упаковках серверов, так и внутри самого оборудования, а также в коробках для поставок.

Власти размещают устройства разных размеров — от небольших (они помещаются внутри серверов) до девайсов размером с мобильный телефон, отмечается в публикации. Источники предполагают, что трекинговые устройства могут размещать сотрудники ФБР, бюро промышленности и безопасности министерства торговли или службы расследований министерства внутренней безопасности.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Reuters отмечает, что размещение отслеживающих устройств является распространенным методом экспортного контроля в США. Власти страны уже несколько десятилетий прибегают к нему, чтобы расследовать цепочку поставок деталей самолетов, а недавно начали делать тоже самое в отношении полупроводников.

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила некоторые экспортные ограничения в адрес поставок в Китай, однако, вероятно, не отказалась от размещения отслеживающих устройств для выявления лиц и компаний, получающих прибыль за счет нарушения экспортного законодательства США, отмечают журналисты. Занимающиеся такими поставками люди рассказали Reuters, что знают об этом — они регулярно проверяют поставки, чтобы обнаружить маячки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования