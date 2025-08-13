EN
Американские богачи приступили к выращиванию «генетической суперкасты»

2 минуты чтения 13:56 | Обновлено: 15:47

В Кремниевой долине растет спрос на генетические тесты для отбора эмбрионов с высоким прогнозируемым IQ, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, родители готовы платить десятки тысяч долларов за скрининг с оценкой когнитивных способностей будущего ребенка.

Предлагать прогнозы IQ на основе анализа генома начали стартапы Nucleus Genomics и Herasight. Как пишет WSJ, стоимость услуг составляет около 6 до 50 тысяч долларов. Клиентами становятся в основном состоятельные семьи из технологической сферы, а также так называемые «рационалисты», которые убеждены, что ИИ несет угрозу всему человечеству, но, если создавать его и управлять им будут более умные люди, риски сократятся. 

Пары проходят процедуру ЭКО без медицинских показаний для того, чтобы выбрать эмбрион с низкими генетическими рисками заболеваний и более высоким прогнозом IQ. WSJ пишет, что в Кремниевой долине интерес к интеллекту будущих детей также поддерживают профессиональные брачные агентства, которые подбирают клиентам партнеров с высоким интеллектом и блестящим образованием.

«Сейчас у меня в числе клиентов есть три гендиректора из сферы технологий, и все они предпочитают выпускниц Лиги Плюща», — говорит Дженнифер Доннелли, элитная сваха, услуги которой стоят до 500 000 долларов. По ее словам, клиенты, формулируя запрос, постоянно говорят о высоком интеллекте и IQ.

Несмотря на популярность новых инструментов для скрининга, современные модели могут объяснить лишь 5–10% различий в когнитивных способностях между людьми, уточняют генетики. Даже при отборе «самого умного» эмбриона прирост в среднем составит три-четыре IQ-пункта по сравнению со случайным выбором. Кроме того, отбор по одному признаку может увеличить риск других, нежелательных особенностей — например, расстройств аутистического спектра.

Критики предупреждают, что технологии могут привести к формированию «генетической суперкасты» богатых, тогда как остальные окажутся в заведомо неравных условиях. Однако, как отмечает издание, многие родители в Кремниевой долине рассматривают генетическую оптимизацию как продолжение привычных способов дать детям преимущество — от элитных школ до дорогостоящих развивающих программ.

Ранее СМИ писали о том, что на фоне стремительного падения рождаемости во многих странах богатые люди переживают настоящий «бэби-бум». Так, в Европе средний показатель рождаемости составляет 1,38 ребенка на женщину,  в США — 1,59, а вот на самых богатых американцев приходится в среднем 2,99 ребенка.

